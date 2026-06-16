CEO STADION ZANEMEO OD JEZE: Trenutak koji je prekinuo Svetsko prvenstvo

Utakmica u Kaliforniji između Irana i Novog Zelenada odigrana je u atmosferi pojačanih političkih tenzija

Mark Edward Harris / Zuma Press / Profimedia

Navijači Irana razvili su tokom utakmice prvog kola Svetskog prvenstva protiv Novog Zelanda transparent posvećen sećanju na 168 dece poginule u američkom vazdušnom napadu na osnovnu školu u gradu Minab na jugu Irana.

Transparent je istaknut na tribinama stadiona u Los Anđelesu, a iranski državni mediji i zvaničnici ranije su najavljivali da će se reprezentacija na Mundijalu simbolično takmičiti "u ime Minaba 168", prenosi Si-En-En.

Predsednik Fudbalskog saveza Irana Mahdi Tadž rekao je prethodno da je misija nacionalnog tima da nastupi pod tim sloganom.

Iran je uoči prve utakmice na Mundijalu objavio novi propagandni video generisan veštačkom inteligencijom, u kojem se reprezentativci te zemlje prikazuju zajedno sa decom stradalom u napadu na školu Minabu.

Video je na društvenim mrežama objavio portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei, a u njemu su fudbaleri Irana predstavljeni kao Lego figurice koje, držeći za ruke nastradalu decu, izlaze na teren pred početak utakmice Svetskog prvenstva.

"Iran, sa svim svojim ranama, i dalje stoji uspravno, a njegova deca, sa širokim grudima i nepokolebljivom odlučnošću, spremna su da se takmiče na svetskoj sceni", rekao je Bagei u objavi uz video.

Video predstavlja nastavak kampanje koju Teheran vodi od početka sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama, a koja se u velikoj meri oslanja na sadržaje generisane veštačkom inteligencijom, često koristeći vizuelnu temu Lego kockica.

Utakmica je odigrana u atmosferi pojačanih političkih tenzija, uz manje proteste ispred stadiona i prisustvo pristalica i protivnika vlasti u Teheranu.

Na terenu, reprezentacija Irana dva puta je stizala prednost Novog Zelanda i na kraju osvojila bod rezultatom 2:2. Za Novi Zeland oba gola postigao je Elajdža Džast, dok su strelci za Iran bili Ramin Rezaijan i Mohamed Mohebi.

Iran će u narednom kolu Grupe G igrati protiv Belgije, dok će se Novi Zeland sastati sa Egiptom.