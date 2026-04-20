Fudbal

"Upao sam u tešku depresiju!" Marko Arnautović otkrio ono što je malo ko dosad znao

Filip Milošević

20. 04. 2026. u 18:50

Fudbaler Crvnee zvezde, Marko Arnautović, otkrio je da je bio u depresiji dok je nosio dres Šangaj SIPG-a.

Упао сам у тешку депресију! Марко Арнаутовић открио оно што је мало ко досад знао

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Za vreme pandemije korona virusa – Arnautović je nastupao za Šangaj Port. Mere su bile rigorozne, a Austrijanac je našao u ozbiljnom problemu.

“Morao sam da prođem deset provera, pet testova krvi, i još toliko briseva nosa i usta. Potom sam dve nedelje bio u karantinu – bez prozora. Nisam imao peškire za dve nedelje. Vrlo male hrane sam dobijao. Bilo je užasno. Upao sam u tešku depresiju. Bilo je baš ozbiljno, i niko nije to znao”, rekao je Arnautović za podkast “Servus” i dodao:

“Nikada nisam pio tablete protiv depresije. Iskreno – plašim se tih stvari.”

Ipak, nije Arnautović dugo izdržao u Kini. Vratio se u Italiju, nosio je dres Bolonje a zatim i Intera.

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

