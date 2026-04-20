"Upao sam u tešku depresiju!" Marko Arnautović otkrio ono što je malo ko dosad znao
Fudbaler Crvnee zvezde, Marko Arnautović, otkrio je da je bio u depresiji dok je nosio dres Šangaj SIPG-a.
Za vreme pandemije korona virusa – Arnautović je nastupao za Šangaj Port. Mere su bile rigorozne, a Austrijanac je našao u ozbiljnom problemu.
“Morao sam da prođem deset provera, pet testova krvi, i još toliko briseva nosa i usta. Potom sam dve nedelje bio u karantinu – bez prozora. Nisam imao peškire za dve nedelje. Vrlo male hrane sam dobijao. Bilo je užasno. Upao sam u tešku depresiju. Bilo je baš ozbiljno, i niko nije to znao”, rekao je Arnautović za podkast “Servus” i dodao:
“Nikada nisam pio tablete protiv depresije. Iskreno – plašim se tih stvari.”
Ipak, nije Arnautović dugo izdržao u Kini. Vratio se u Italiju, nosio je dres Bolonje a zatim i Intera.
Preporučujemo
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
Majkl Džordan u neverici zbog Srbina: Evo šta je sad uradio Nikola Jokić
Nikola Jokić briljira na NBA parketima, drugu godinu zaredom je obezbedio da završi ligaški deo sezone sa tripl-dabl prosekom u statistici, a američka javnost kao da se tek sada upoznaje - koliko je nestvaran srpski košarkaš.
Komentari (0)