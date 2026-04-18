Kakva utakmica u Premijer ligi: Junajted dobio veliki derbi, blizu je Lige šampiona (video)

JEDAN od derbija 33. kola Premijer lige odigrali su u Londonu Čelsi i Mančester junajted. "Crveni đavoli" su se radovali pošto su pobedili sa 1:0.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Ovaj meč je bio važan za obe ekipe u borbi za Ligu šampiona, a sa ova tri boda izabranici Majkla Kerika načinili su veliki korak ka ostvarenju tog cilja.

Po svemu prikazanom na "Stamford Bridžu" gosti nisu zaslužili da slave, ali to su uspeli da urade. Junak je bio Mateus Kunja.

Brazilac je u 43. minutu postigao gol. Sjajnu loptu je dobio od Bruna Fernandeša, došao je krilni napadač do nje i iz prve je poslao iza leđa Roberta Sančeza.

Još jednom se potvrdilo koliko je za igru "crvenih đavola" važan Portugalac. Upisao je novu asistenciju, 18. u prvenstvu i približio se rekorderima - Kevinu de Brujneu i Tjeriju Anriju (20) u jednoj sezoni.

Čelsi je krenuo na sve ili ništa u drugom poluvremenu. Nije stvorio mnogo pravih prilika, pogodili su domaći dva puta prečko, imali još nekoliko dobrih pokušaja, no put do mreže Senea Lamensa nisu uspeli da pronađu.

Na kraju je tim sa "Old Traforda" uspeo da sačuva prednost i osvoji tri mnogo važna boda koja mnogo znače u borbi za Ligu šampiona.

"Plavcima" je ovo bio četvrti vezani poraz, a da stvar bude još gora u tim mečevima nisu postigli nijedan pogodak.

Junajted je treći na tabeli sa 58 bodova, Čelsi je na poziciji šest sa 48.

