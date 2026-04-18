"Rođenom bratu ne bih poklonio ništa!" Dejan Stanković i izjava posle Zvezda - Vojvodina o kojoj će se pričati
Crvena zvezda i Vojvodina odigrali su zanimljiv meč 1. kola nove faze Superlige Srbije, a imajući u vidu da je srpski šampion pobedio drugoplasirani tim na tabeli i ne čudi zadovoljstvo Zvezdinog trenera, Dejana Stankovića.
Podsetimo, Zvezda je u burnom meču pobedila Vojvodinu, posle čega je trener beogradskih crveno-belih stao na kratko pred kameru TV Arena sport.
I, tom prilikom ovako je sumirao utiske:
- Nije bilo iznenađenja, bar ne za nas. Želeli smo da budemo čvrsti, tvrdi, da ne rizikujemo mnogo pozadi. Znali smo da jednim potezom možemo da otvorimo utakmicu. Tako se i desilo. Osvojili smo tri boda, a sigurno da smo mogli da budemo malo tehničkih raspoloženiji. Ali, šta da kažem posle 4:1 i to uz još stvorenih šansi? Nastavljamo dalje ka cilju, a to je titula - rekao je najpre Dejan Stanković.
Potom je upitan šta je rekao isključenom fudbaleru Vojvodine, Siniši Tanjgi, čiji je otac Miroslav trener novosadskog superligaša:
- Sa Miroslavom imam prijateljstvo od 30 godina. Vezuje nas mnogo toga zajedničkog. Meni je drago da pobedim. Ja bih voleo da pobedim i rođenog brata, ne bih mu poklonio ništa! Sinišu znam otkako je bio beba... Žao mi je bilo tih njegovih punih očiju suza, rekao sam mu da digne glavu, da nastavi, dešava se. To je samo fudbal, ide se dalje. Prespavaš i ideš dalje. Žao mi je što je to (isključen) bio Siniša, ali to je fudbal. To je samo sport - zaključio je Zvezdin strateg u pomenutom razgovoru za Arena sport.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala
Preporučujemo
Rusija je zapanjena: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
18. 04. 2026. u 16:29
Rusija se vratila! Zapad se ovome nije nadao...
18. 04. 2026. u 13:15
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
