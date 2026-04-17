Zvezda hitno reagovala saopštenjem: Tražimo da se pronađe rešenje u skladu sa postojećim kalendarom

CRVENA zvezda je predložila odlaganje derbija u ABA ligi, Partizan je to odbio. Ipak, crveno-beli ne odustaju i zahtevaju da se utakmica odigra u drugom terminu.

Saopštenje kluba sa Malog Kalemegdana prenosimo u celosti iz bez redakcijskih izmena.

- KK Crvena zvezda želi da informiše javnost da je u petak poslao zvaničan zahtev za odlaganjem utakmice 8. kola TOP 8 faze ABA lige u kome je detaljno obrazložio sportskom direktoru ABA lige Miliji Vojinoviću razloge za ovaj zahtev. KK Crvena zvezda već 21.04.2026. godine igra plej-in utakmicu Evrolige, za koju u ovom trenutku ne zna ni gde će je igrati.

KK Crvena zvezda učinio je još u ponedeljak 13.04.2026. godine jedini mogući ustupak (iako na to nismo bili obavezni) i ponudio da se utakmica 8. kola TOP 8 faze igra u subotu! Taj predlog je iz nama nejasnih razloga – odbijen! KK Crvena zvezda čeka odluku ABA lige i sportskog direktora tog takmičenja na naš zahtev. Niko drugi tu odluku ne može da donese osim njega, zato je isključivo njemu zahtev i upućen!

Dužni smo da podsetimo da smo kao klub tokom aprila 2023. godine (sportski direktor ABA lige je takođe bio Milija Vojinović) bili izuzetno konstruktivni i nismo reagovali na višestruka odlaganja početka doigravanja ABA lige koje je trebalo da počne 29.04.2023. godine. Zbog toga, vodeći se i prethodnim slučajevima, zahtevali smo od sportskog direktora ABA lige Milije Vojinovića da odloži utakmicu koja je na programu u nedelju i odredi novi termin u skladu sa dešavanjima u doigravanju Evrolige, koju bi trebalo da odigramo već u utorak.

KK Crvena zvezda zahteva da se pronađe rešenje u skladu sa postojećim kalendarom, koji sigurno ostavlja mogućnost da se utakmica odigra bez ikakvog narušavanja integriteta takmičenja - piše u saopštenju Zvezde.

Podsetimo, večiti derbi je zakazan za nedelju od 19.30 časova.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

