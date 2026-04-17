"Gledaćemo da budemo oni stari": Dejan Stanković pred utakmicu Crvena zvezda - Vojvodina

CRVENA zvezda prvu utakmicu u plej-ofu Superlige Srbije igra protiv Vojvodine, a Dejan Stanković je otkrio šta očekuje od te utakmice.

Crveno-beli imaju veliki motiv protiv Novosađani koji su ih ove sezone oba puta pobedili.

- Ne razlikuju se pripreme mnogo u odnosu na ostale mečeve. Sigurno je da je Vojvodina ekipa koja ove godine apsolutno zaslužuje da bude na drugom mestu na tabeli, jer su pokazali odličnu organizaciju i kvalitet, a dolaskom Miroslava Tanjge su dobili mnogo. Sa pravom dolaze na Marakanu da odigraju dobru utakmicu, pobedili su u poslednja dva meča i potpuno razumem njihov optimizam. Kod nas se ništa nije menjalo u samoj pripremi, gledaćemo da budemo oni stari. Dosta smo radili tokom ove reprezentativne i uskršnje pauze, tako da ćemo biti maksimalno spremni za sutrašnji duel - rekao je Stanković.

Analizirao je protivnika.

- Oni igraju veoma dobro i organizovano iza lopte. Njihove ofanzivne tranzicije i kontranapadi su njihovo glavno oružje, tako da će naša igra iza lopte biti verovatno i najvažniji deo sutrašnje utakmice.

Dotakao se i bivših fudbalera Crvene zvezde koji sad brane boje Vojvodine.

- Pa dobro, poznaju se ti momci sa našim igračima. Aleksa Vukanović i Njegoš Petrović su momci koji su ovde igrali dobar fudbal. Odrasli su u ovom klubu i sigurno dobro znaju šta je Crvena zvezda, poznaju naše vrline, ali i mane. Ipak, oni takođe odlično znaju šta Crvena zvezda predstavlja na Marakani, tako da ćemo mi gledati da na terenu izgledamo upravo onako kako su nas i zapamtili dok su bili deo kluba.

Osvrnuo se i na pomenute mečeve u kojima je tim iz Novog Sada savladao crveno-bele.

- Oni su ekipa koja nas je dobila dva puta ove godine i kroz njihove izjave se vidi da su puni samopouzdanja i optimizma. Imaju apsolutno pravo na to, ali teren je jedino merilo i sutra ćemo videti kako ćemo izaći na kraj sa tim.

Stanković je imao samo reči hvale za trenera Vojvodine Miroslava Tanjgu.

- Pre svega, Miroslava Tanjgu odlično poznajem privatno, to je prijateljstvo dugo 30 godina i znate i sami šta nas sve vezuje, jer smo stalno u kontaktu. Sutra ćemo se pre utakmice lepo pozdraviti i izljubiti, a onda ćemo biti "ljuti neprijatelji" tih 90 ili 100 minuta, koliko god meč bude trajao. Posle toga se vraćamo na staro, da budemo prijatelji, kumovi i sve ostalo. Sviđa mi se njegov rad, ima ogromno iskustvo koje je stekao kroz karijeru i saradnju sa Sinišom Mihajlovićem, gde je prošao velike ekipe i reprezentaciju. Doneo je nešto veoma važno u Vojvodinu i to se jasno vidi ove sezone.

Zna ko od bonusa će početi utakmicu.

- Nemam nikakvu dilemu.

Za kraj je istakao koliko je važna podrška navijača.

- Očekujem lepo popunjene tribine. Vreme se promenilo, dosta je lepše, a i protivnik je atraktivan jer igraju prvi protiv drugog na tabeli. Mi idemo ka našem cilju i svaka utakmica nam donosi tri važna boda. Nebitno je ko je protivnik, svakoga uvažavamo i poštujemo, ali mi koračamo ka tituli koju željno iščekujemo i sutra nam je potreban novi trijumf - zaključio je Stanković.

Utakmica Crvena zvezda - Vojvodina igra se u subotu od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić".

