"Da odemo tamo i pobedimo!!" Deklan Rajs najavio trijumf Arsenala protiv Mančester sitija
Jedan od najboljih fudbalera Arsenala, Deklan Rajs, najavio je da je njegova ekipa spremna da trijumfuje na Etihadu protiv Sitija i dođe do titule u Premijer ligi.
„Oni su očigledno u dobroj formi. Niko ti ništa neće pokloniti u ovoj ligi. Bilo je mnogo buke, ali na kraju se sve svodi na nas igrače. Zbog toga smo profesionalci. Zbog toga igramo fudbal i da, da odemo tamo i pobedimo, to bi bila ogromna izjava o našoj nameri. Momci su spremni. Pričali smo i znamo šta je potrebno“, naveo je Rajs.
On je rekao da ekipu boli poraz u finalu Liga kupa.
„Moramo da im pokažemo poštovanje. Igrali smo 90 minuta i oni su bili bolji. Bilo bi pogrešno da izađemo i ne pokažemo poštovanje. Videti ih kako podižu trofej, bolelo je. Postoji ta vatra u nama, da to za vikend iskorenimo. Šest utakmica pre kraja Premijer lige, znamo koliko je to važno. To je ultimativni test, ali zbog toga igramo fudbal“, naveo je Rajs.
Preporučujemo
Šok! Novak Đoković ne igra u Madridu
17. 04. 2026. u 12:15
Lepa novinarka prišla Novaku i Luki: Đoković i Dončić priredili spektakl!
17. 04. 2026. u 10:07
Užasne vesti za Zvezdu! Povredio se veliki adut Obradovića!
17. 04. 2026. u 07:46
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
