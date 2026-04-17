"Da odemo tamo i pobedimo!!" Deklan Rajs najavio trijumf Arsenala protiv Mančester sitija

Jedan od najboljih fudbalera Arsenala, Deklan Rajs, najavio je da je njegova ekipa spremna da trijumfuje na Etihadu protiv Sitija i dođe do titule u Premijer ligi.

„Oni su očigledno u dobroj formi. Niko ti ništa neće pokloniti u ovoj ligi. Bilo je mnogo buke, ali na kraju se sve svodi na nas igrače. Zbog toga smo profesionalci. Zbog toga igramo fudbal i da, da odemo tamo i pobedimo, to bi bila ogromna izjava o našoj nameri. Momci su spremni. Pričali smo i znamo šta je potrebno“, naveo je Rajs.

On je rekao da ekipu boli poraz u finalu Liga kupa.

„Moramo da im pokažemo poštovanje. Igrali smo 90 minuta i oni su bili bolji. Bilo bi pogrešno da izađemo i ne pokažemo poštovanje. Videti ih kako podižu trofej, bolelo je. Postoji ta vatra u nama, da to za vikend iskorenimo. Šest utakmica pre kraja Premijer lige, znamo koliko je to važno. To je ultimativni test, ali zbog toga igramo fudbal“, naveo je Rajs.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“