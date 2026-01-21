SRBIJA SE SPREMA ZA EVROPSKO PRVENSTVO: "Orlovi" protiv atraktivnog protivnika bruse formu za Euro
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije odigraće 30. marta u turskom gradu Antaliji prijateljsku utakmicu protiv odgovarajuće selekcije Japana, saopštio je danas Fudbalski savez Srbije (FSS).
- Izabranici selektora Zorana Mirkovića posle tri vezane pobede protiv vršnjaka iz Rumunije (0:1), Češke (1:2) i Sjedinjenih Američkih Država (1:0) nastavljaju utakmicom protiv Japana da se pripremaju za Evropsko prvenstvo 2027. godine - stoji u objavi FSS.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
