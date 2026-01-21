Fudbal

SRBIJA SE SPREMA ZA EVROPSKO PRVENSTVO: "Orlovi" protiv atraktivnog protivnika bruse formu za Euro

Танјуг

21. 01. 2026. u 17:30

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije odigraće 30. marta u turskom gradu Antaliji prijateljsku utakmicu protiv odgovarajuće selekcije Japana, saopštio je danas Fudbalski savez Srbije (FSS).

FOTO: FSS

- Izabranici selektora Zorana Mirkovića posle tri vezane pobede protiv vršnjaka iz Rumunije (0:1), Češke (1:2) i Sjedinjenih Američkih Država (1:0) nastavljaju utakmicom protiv Japana da se pripremaju za Evropsko prvenstvo 2027. godine - stoji u objavi FSS.

