PARTIZAN ISPUSTIO POBEDU: Crno-beli i dalje bez trijumfa na pripremama u Antaliji
PARTIZAN je odigrao treći meč na pripremama u Antaliji. Crno-beli su ovoga puta odigrali nerešeno - 1:1 protiv Rakova.
Trener crno-belih Nenad Stojaković utakmicu je počeo u sastavu: Milošević - Roganović, Milić, Simić, Abdulmalik - Vukotić, Dragojević, Ugrešić - Ninić, B. Kostić - Lekić.
Ovo je Beograđanima bila treća provera u Turskoj i dalje ne zna za pobedu. Pre ove utakmice je odmerio snage sa Đerom (2:2) i Murom (0:3).
Dobar meč odigrao je "parni valjak", ali nije uspeo da trijumfuje. Ipak, prikazana je dosta bolja igra u odnosu na duel sa slovenačkim klubom.
Partizan je do prednosti došao u 34. minutu, a strelac je bio mladi Matija Ninić. On se potom povredio u 39. minutu i morao je da napusti igru. Zamenio ga je Demba Sek.
Poljski klub je uspeo da izjednači u 66. minutu preko Patrika Makuča. Do kraja utakmice rezultat se nije menjao, no mogao je.
Veliku priliku je propustio Demba Sek. Njegov udarac je na gol liniji zaustavio jedan igrač Rakova.
Vredi pomenuti i da je Senegalac u 89. minutu dobio drugi žuti karton i morao je malo pre kraja utakmice u svlačionicu.
Za lidera Superlige Srbije debitovao je novi napadač Sebastijan Polter. Nemac je u 66. minutu zamenio Vanju Dragojevića, ali nije uradio ništa konkretno od kad je ušao na teren.
Partizan narednu prijateljsku utakmicu igra 21. januara od 15 časova protiv Boteva iz Plovdiva.
Prvu utakmicu u drugom delu sezone crno-beli igraju 31. januara protiv niškog Radničkog u Beogradu.
