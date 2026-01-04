OGLASILI SE CRVENO-BELI: Zvezda uputila saučešće porodici Milorada Kosanovića
Fudbalski klub Crvena zvezda uputio je saučešće porodici nekadašnjeg trenera beogradskog kluba Milorada Kosanovića, koji je preminuo danas u 75. godini u Novom Sadu.
"Kosanović je rođen 4. januara 1951. godine u Banovcima. Crvenu zvezdu je sa klupe predvodio u dva navrata. Prvi put je beogradske crveno-bele preuzeo 1997. godine i na toj funkciji se zadržao nepune dve sezone. Drugi mandat usledio je 2007. godine, kada je u klubu proveo nekoliko meseci", navodi se na zvaničnom sajtu Zvezde.
"Tokom bogate fudbalske karijere, Kosanović je ostvario zapažene uspehe kao trener i sportski radnik. Završio je Višu trenersku školu, a prve trenerske korake napravio je 1985. godine kao pomoćni trener u drugoligašu Novom Sadu. Nakon toga, četiri godine je obavljao funkciju poslovnog direktora, a potom i direktora Vojvodine, sa kojom je 1989. godine osvojio šampionsku titulu prvaka Jugoslavije. U novosadskom klubu bio je i tehnički direktor, kao i šef stručnog štaba u periodu od 1992. do 1995. godine", saopštio je šampion Srbije.
Kosanović je pored Crvene zvezde trenirao i Vojvodinu, Borac Čačak, Vuhan, Dalijan, Olimpiju iz Ljubljane, Novi Pazar, Radnik, Napredak, Radnički iz Niša, Mladost iz Lučana, selekciju Malte, kao i mladu reprezentaciju Srbije i Crne Gore (U21).
"Značajne rezultate ostvario je i radeći u Kini, a tokom karijere bio je i selektor mlade reprezentacije. Kosanović je kao igrač nastupao na poziciji odbrambenog fudbalera. Branio je boje Borova, Proletera, Vojvodine, OFK Kikinde i Novog Sada, gde je i završio igračku karijeru. Internacionalnu karijeru gradio je u švedskom Malmeu, dok je sa Vojvodinom osvojio Srednjoevropski kup", navedeno je na sajtu Crvene zvezde.
Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović
Preporučujemo
OTKRIĆE KOJE JE ODJEKNULO EVROPOM: Kako je Crvena zvezda pozajmljivala novac Partizanu!
04. 01. 2026. u 12:57
NE MOŽE SE BEZ TRENERA NA GVARDIOLU: Siti je više nego spreman da iskoristi "haos" u redovima "plavaca"
ONO što je i u idealnim okolnostima jedno od najtežih gostovanja u Premijer ligi, za Čelsi dolazi u najgorem mogućem trenutku. Posle raskida saradnje sa Encom Mareskom, „plavci“ bez šefa stručnog štaba gostuju Mančester sitiju (18.30), koji nema pravo na novi kiks u trci za titulu.
04. 01. 2026. u 11:30
ŽIVOTNI BRODOLOM ČOVEKA KOJEM SE DIVILA JUGOSLAVIJA: Upao u finansijske probleme, ostao bez kuće
Tim rečima hrvatski "Večernji list" piše o životnom padu nekada istinskog sportskog asa SFRJ.
04. 01. 2026. u 14:03
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)