OGLASILI SE CRVENO-BELI: Zvezda uputila saučešće porodici Milorada Kosanovića

Fudbalski klub Crvena zvezda uputio je saučešće porodici nekadašnjeg trenera beogradskog kluba Milorada Kosanovića, koji je preminuo danas u 75. godini u Novom Sadu.

FOTO: N. Paraušić

"Kosanović je rođen 4. januara 1951. godine u Banovcima. Crvenu zvezdu je sa klupe predvodio u dva navrata. Prvi put je beogradske crveno-bele preuzeo 1997. godine i na toj funkciji se zadržao nepune dve sezone. Drugi mandat usledio je 2007. godine, kada je u klubu proveo nekoliko meseci", navodi se na zvaničnom sajtu Zvezde.

"Tokom bogate fudbalske karijere, Kosanović je ostvario zapažene uspehe kao trener i sportski radnik. Završio je Višu trenersku školu, a prve trenerske korake napravio je 1985. godine kao pomoćni trener u drugoligašu Novom Sadu. Nakon toga, četiri godine je obavljao funkciju poslovnog direktora, a potom i direktora Vojvodine, sa kojom je 1989. godine osvojio šampionsku titulu prvaka Jugoslavije. U novosadskom klubu bio je i tehnički direktor, kao i šef stručnog štaba u periodu od 1992. do 1995. godine", saopštio je šampion Srbije.

Kosanović je pored Crvene zvezde trenirao i Vojvodinu, Borac Čačak, Vuhan, Dalijan, Olimpiju iz Ljubljane, Novi Pazar, Radnik, Napredak, Radnički iz Niša, Mladost iz Lučana, selekciju Malte, kao i mladu reprezentaciju Srbije i Crne Gore (U21).

"Značajne rezultate ostvario je i radeći u Kini, a tokom karijere bio je i selektor mlade reprezentacije. Kosanović je kao igrač nastupao na poziciji odbrambenog fudbalera. Branio je boje Borova, Proletera, Vojvodine, OFK Kikinde i Novog Sada, gde je i završio igračku karijeru. Internacionalnu karijeru gradio je u švedskom Malmeu, dok je sa Vojvodinom osvojio Srednjoevropski kup", navedeno je na sajtu Crvene zvezde.

Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović