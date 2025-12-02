Fudbal

ITALIJAN U HUMSKOJ! "Grobari" gledaju i ne veruju - kakvo pojačanje FK Partizan...

Новости онлине

02. 12. 2025. u 15:10

Najnovije vesti iz FK Partizan su prilično nesvakidašnje.

ИТАЛИЈАН У ХУМСКОЈ! Гробари гледају и не верују - какво појачање ФК Партизан...

FOTO: Twitter/@FKPartizanBG

Obično se klubovi pohvale igračkim pojačanjem, ali...

Danas je izuzetak u Humskoj.

Jer, crno-beli su se pohvalili - kafom.

Prosto, istakli su sledeće:


"FK Partizan je potpisao jednogodišnji ugovor sa renomiranim italijanskim brendom espresso kafe ***. 

Ovim partnerstvom naš klub nastavlja da gradi mrežu prestižnih saradnji sa međunarodnim kompanijama koje dele iste vrednosti – tradiciju, kvalitet i posvećenost".

Najnovije vesti iz KK Partizan!

SADA JE SVE JASNO! Evo ko je zamenio Željka Obradovića na klupi Partizana

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video:  Porodica promenila "Oče naš" zbog KK Partizan

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GDE JE SAD ONA MALA?! Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)

"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)