"OVO JE BILA BITNA POBEDA ZA NAS!" Vladan Milojević nakon trijumfa Zvezde nad OFK Beogradom
Fudbaleri Crvene zvezde slavili su protiv OFK Beograda na gostovanju u Zaječaru sa 4:3. Nakon meča, trener crveno-belih Vladan Milojević, izneo je svoje utiske nakon trijumfa.
Crveno-beli su slavili posle goleade na "Kraljevici" rezultatom 4:3.
- Nisam bez razloga rekao, OFK ima dobar napadački potencijal. Imaju i neke igrače koji danas nisu nastupili. Napadaju dubinu, posebno Enem i Bezera, koji prave razliku u ovoj ligi. Imali smo dosta problema. Opet je danas bilo loših odluka. Promenili smo tim, probali smo da dobijemo bez velike potrošnje. Slede nam dva derbija, protiv Čukaričkog i Vojvodinom. Kaskamo u prvenstvu. Ovo danas je bila bitna pobeda za nas - rekao je Vladan Milojević.
