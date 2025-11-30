Fudbal

"OVO JE BILA BITNA POBEDA ZA NAS!" Vladan Milojević nakon trijumfa Zvezde nad OFK Beogradom

Filip Milošević

30. 11. 2025. u 21:00

Fudbaleri Crvene zvezde slavili su protiv OFK Beograda na gostovanju u Zaječaru sa 4:3. Nakon meča, trener crveno-belih Vladan Milojević, izneo je svoje utiske nakon trijumfa.

ОВО ЈЕ БИЛА БИТНА ПОБЕДА ЗА НАС! Владан Милојевић након тријумфа Звезде над ОФК Београдом

Foto: Printskrin Youtube/Crvena zvezda

Crveno-beli su slavili posle goleade na "Kraljevici" rezultatom 4:3.

- Nisam bez razloga rekao, OFK ima dobar napadački potencijal. Imaju i neke igrače koji danas nisu nastupili. Napadaju dubinu, posebno Enem i Bezera, koji prave razliku u ovoj ligi. Imali smo dosta problema. Opet je danas bilo loših odluka. Promenili smo tim, probali smo da dobijemo bez velike potrošnje. Slede nam dva derbija, protiv Čukaričkog i Vojvodinom. Kaskamo u prvenstvu. Ovo danas je bila bitna pobeda za nas - rekao je Vladan Milojević.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI
Politika

0 53

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI

BIRAČKA mesta u Sečnju, Negotinu i Mionici, gde su danas održani lokalni izbori na kojima će biti birani odbornici skupština ovih lokalnih samouprava, otvorena su jutros u 7.00 sati i zatvorena su u 20 časova.

30. 11. 2025. u 21:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VUČIĆ O OSTAVCI ŽELJKA OBRADOVIĆA: Verovatno sam kriv zato što sam pomagao u njegovom dovođenju u Partizan

VUČIĆ O OSTAVCI ŽELjKA OBRADOVIĆA: Verovatno sam kriv zato što sam pomagao u njegovom dovođenju u Partizan