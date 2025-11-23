GOLMAN JAVORA ZA "NOVOSTI" POSLE BRAVURA PROTIV ZVEZDE! Evo šta je rekao o svom bivšem klubu i koliko je bio motivisan

Javor je napravio veliku senzaciju. U Ivanjici je pao šampion zemlje - Crvena zvezda, a na golu je blistao Nikola Vasiljević koji je nedugo potom izneo utiske za portal "Novosti.rs".

Foto: N.Paraušić / Nikola Vasiljević i Predrag Rajković na treningu Srbije

Jedanaest sjajnih odbrana imao je golman Ivanjičana večeras.

- Utisci su zaista fenomenalni. Mislim da još nismo svesni šta smo uspeli da napravimo - na početku je rekao Vasiljević.

Istkakao je da su čestitali svi u timu.

- Svi su mi nakon meča čestitali, bili su prezadovoljni, ali ovo nije moja zasluga, ovo je zasluga cele ekipe - dodaje rođeni Nišlija.

Nekadašnji čuvar mreže crveno-belih briljirao je protiv bivšeg kluba, otkriva da li je to bila dodatna motivacija?

- Da, u Zvezdi sam proveo lep period. Zahvalan sam im na tome, a što se motivacije tiče u svaku utakmicu ulazim isto motivisan, nevezano za to ko je protivnik.

Pohvale na njegov račun uputio je i Radovan Ćurčić.

- Što se šefa Ćurčića tiče, čuo sam njegove reči i hvala mu na tome. Mislim da kao kolektiv radimo dobar posao i da su u klubu stvari dobro organizovane, a to dovodi do ovakvih rezultata - zaključio je Vasiljević.

