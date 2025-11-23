CEO SVET GLEDA I NE VERUJE: Kakav gaf Real Madrida, ovo se ne pamti!
Fudbalski klub Real Madrid odavao je počast Diogu Žoti i njegovom bratu, Andreu Silvi, ali je tom prilikom napravio veliki propust.
Na Generalnoj skupštini Real Madrida klub je želeo da oda počast pokojnom fudbaleru Liverpula, Diogu Žoti, i njegovom bratu, Andreu Silvi, ali je istaknuta slika pogrešnog čoveka.
Uz fotografiju Žote dodali su pogrešnog Andrea Silvu, konkretno napadača koji trenutno nastupa za Elče.
Real se ubrzo izvinio zvaničnim saopštenjem na društvenim mrežama izrazivši žaljenje zbog nesreće, a isto je još tokom klupske skupštine uradio i predsednik Florentino Peres.
“Došlo je do greške tokom sećanja na Dioga Žotu kada je prikazana slika Adrea da Silve umesto Žotinog brata Andrea Silve. Ljudska greška, zbog koje želim iskreno da se izvinim“.
