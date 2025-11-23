NA OVO SE ČEKALO VIŠE OD DECENIJE U IVANJICI! Javor nakon 12 godina slavio protiv beogradskih crveno-belih u Superligi Srbije
Fudbaleri Javora iz Ivanjice slavili su u 16. kolu Superlige Srbije protiv Crvene zvezde sa 1:0.
Domaći tim je na trijumf protiv aktuelnog šampiona Srbije čekao više od jedne decenije, tačnije malo više od 12 godina.
Tada su trijumfovali sa 4:2, a bilo je to 13.8.2013. godine.
U narednom kolu Javor će gostovati Partizanu, dok će Zvezda takođe gostovati ali OFK Beogradu.
