NA OVO SE ČEKALO VIŠE OD DECENIJE U IVANJICI! Javor nakon 12 godina slavio protiv beogradskih crveno-belih u Superligi Srbije

Fudbaleri Javora iz Ivanjice slavili su u 16. kolu Superlige Srbije protiv Crvene zvezde sa 1:0.

Domaći tim je na trijumf protiv aktuelnog šampiona Srbije čekao više od jedne decenije, tačnije malo više od 12 godina.

Tada su trijumfovali sa 4:2, a bilo je to 13.8.2013. godine.

U narednom kolu Javor će gostovati Partizanu, dok će Zvezda takođe gostovati ali OFK Beogradu.

