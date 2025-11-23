"KAO I PRE 23 GODINE": Ćurčić blistao nakon što je Javor pobedio Zvezdu, pa evocirao istorijske uspomene

Javor iz Ivanjice slavio je 1:0 protiv Crvene zvezde, a nakon velikog uspeha Radovan Čurčić izneo je svoje utiske.

FOTO: AP

Trener Javora pohvalio je golmana Nikolu Vasiljevića nakon meča, apostrofirajući njegove sjajne igre.

Pobediti Zvezdu je veliki uspeh. Da bi se to ostvarilo treba imati sreće i raspoloženog golmana kakvog smo imali danas. Mnogo toga je uradio da nas spasi. Imali smo nekoliko šansi, ovu odlučujuću u drugom poluvremenu - rekao je Ćurčić, pa potom podsetio na prvi duel ovih timova koji je završen istim rezultatom:

- Naglasio bih da je ovo pobeda za sve Javorce. Prvi meč odigrali smo na današnji dan pre 23 godine i tada je Javor pobedio 1:0. To je veliki uspeh za naš klub - poručio je iskusni stručnjak.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“