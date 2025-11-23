"KAO I PRE 23 GODINE": Ćurčić blistao nakon što je Javor pobedio Zvezdu, pa evocirao istorijske uspomene
Javor iz Ivanjice slavio je 1:0 protiv Crvene zvezde, a nakon velikog uspeha Radovan Čurčić izneo je svoje utiske.
Trener Javora pohvalio je golmana Nikolu Vasiljevića nakon meča, apostrofirajući njegove sjajne igre.
Pobediti Zvezdu je veliki uspeh. Da bi se to ostvarilo treba imati sreće i raspoloženog golmana kakvog smo imali danas. Mnogo toga je uradio da nas spasi. Imali smo nekoliko šansi, ovu odlučujuću u drugom poluvremenu - rekao je Ćurčić, pa potom podsetio na prvi duel ovih timova koji je završen istim rezultatom:
- Naglasio bih da je ovo pobeda za sve Javorce. Prvi meč odigrali smo na današnji dan pre 23 godine i tada je Javor pobedio 1:0. To je veliki uspeh za naš klub - poručio je iskusni stručnjak.
