Fudbal

PARMA ZAKUCALA VERONU ZA DNO! "Mlekadžije" trijumfom izašli iz zone ispadanja a tim sa Bentegodija poslao na poslednje mesto na tabeli

Filip Milošević

23. 11. 2025. u 15:19

Fudbaleri Parme pobedili su danas u gostima Veronu rezultatom 2:1 u meču 12. kola Serije A.

ПАРМА ЗАКУЦАЛА ВЕРОНУ ЗА ДНО! Млекаџије тријумфом изашли из зоне испадања а тим са Бентегодија послао на последње место на табели

Foto: Profimedia

Parma je povela u 18. minutu pogotkom Matea Pelegrina, a Đovane je u 66. minutu pogodio za izjednačenje.

Pelegrino je drugim golom na utakmici u 80. minutu doneo pobedu gostujućoj ekipi.
Parma je na 15. mestu na tabeli Serije A sa 11 bodova, dok Verona posle 12 kola nema pobedu i nalazi se na poslednjoj, 20. poziciji sa šest bodova.

U sledećem kolu, Parma će dočekati Udineze, a Verona će gostovati Đenovi.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RAT JE POČEO: Šešelj otkrio šta sledi

RAT JE POČEO: Šešelj otkrio šta sledi