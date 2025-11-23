PARMA ZAKUCALA VERONU ZA DNO! "Mlekadžije" trijumfom izašli iz zone ispadanja a tim sa Bentegodija poslao na poslednje mesto na tabeli

Fudbaleri Parme pobedili su danas u gostima Veronu rezultatom 2:1 u meču 12. kola Serije A.

Foto: Profimedia

Parma je povela u 18. minutu pogotkom Matea Pelegrina, a Đovane je u 66. minutu pogodio za izjednačenje.

Pelegrino je drugim golom na utakmici u 80. minutu doneo pobedu gostujućoj ekipi.

Parma je na 15. mestu na tabeli Serije A sa 11 bodova, dok Verona posle 12 kola nema pobedu i nalazi se na poslednjoj, 20. poziciji sa šest bodova.

U sledećem kolu, Parma će dočekati Udineze, a Verona će gostovati Đenovi.

