NEVEROVATNO: Evo koliko navijača je došlo na utakmicu Superlige Srbije u fudbalu Radnički Niš - TSC (VIDEO)
Najnovije vesti iz Superlige Srbije u fudbalu su... svakako - ne baš savršene.
Naime, iako su se u Nišu, na stadionu "Čair" u okviru 16. kola fudbalskog prvenstva Srbije sastali timovi koji i te kako umeju da prirede zanimljive sportske predstave, a u pitanju su domaći Radnički i TSC, na tribinama je bio neverovatno mali broj ljudi.
Tek oko 240 njih.
Pogledajte i sami u video-zapisu "Novosti" sa lica mesta:
Verovatno - negativan rekord, kada je srpska superligaška scena u pitanju...
Inače, TSC je u ovaj meč ušao sa 13. pozicije na tabeli, Nišlije sa 14.
