STOJAKOVIĆ POSLE DEBIJA ZA PARTIZAN: Kada promašiš šanse, stigne kazna
NENAD Stojaković je imao neuspešan debi na klupi Partizana. Crno-beli su izgubili od Železničara (1:3), a novi trener crno-belih je izneo očekivanja posle utakmice 16. kola Superlige Srbije.
On je kao i na konferenciji pred meč ponovio da su Pančevci dobar tim.
- U najavi sam rekao da je Železničar dobar tim, dobro vođen, dugo su zajedno. Imaju automatizme, ne treba im mnogo. Mi smo namestili igru kako nam odgovara, ali oni su brzo njihovu promenili, što mi za kratko vreme nismo uspeli - rekao je Stojaković za "TV Arena sport".
Crno-beli mogu da žale i za prilikama koje su propustili.
- Kada promašiš svoje šanse, stigne kazna. Zadovoljan sam što su momci dali sve od sebe. Hvala navijačima na podršci, daćemo sve od sebe da opravdamo njihovo poverenje - zaključio je Stojaković.
Podsetimo, Partizan u narednom kolu dočekuje Javor.
