ZBOG OVOG POTEZA GA JE DOVELA ZVEZDA: Novi fudbaler crveno-belih u majici sa likom generala Pavkovića došao na promociju na Marakani

CRVENA zvezda je nedavno kao novog igrača predstavila Dragana Bojata. On je u redove crveno-belih došao iz Novog Pazara pošto je bio primoran da napusti taj klub.

Foto: FK Crvena zvezda

Naime, raskid ugovora sa Novim Pazarom dogodio se zbog toga što je ovaj 22-godišnjak Bojat na svom Instagram nalog objavio fotografiju preminulog generala Nebojše Pavkovića.

Ova objava izazvala je burne reakcije navijača pazarskog kluba, koji su mu upućivali pretnje, što je na kraju rezultiralo njegovim odlaskom radi lične bezbednosti.

Zvezda je brzo reagovala i angažovala ovog desnog beka, a on se na zvaničnom predstavljanju na "Marakani" pojavio u majici sa likom generala Pavkovića, čime je ponovio svoj stav koji je i doveo do odlaska iz Novog Pazara.

FOTO: Printskirn/Instagram/dbojat

Podsetimo, Dragan Bojat je ove sezone za Novi Pazar odigrao devet utakmica, ali bez učinka.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“