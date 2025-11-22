REAL PRELOMIO! Vinisijus dobija novi ugovor

Bilo je nemirno između Vinisijusa i Real prethodnih nedelja, pogotovo posle ispada Brazilca u El Klasiku, ali sada ide sve u drugom smeru

FOTO: Tanjug/AP

Kako javlja As, sjajni ofanzivac će uskoro potpisati novi ugovor sa Kraljevskim klubom!

Nastavili su se pregovori između dve strane oko nastavka saradnje, koji su u jednom trenutku utihnuli i činilo se da će Vinisijus sigurno napustiti Madrid, pre svega zbog primamljivog poziva iz Saudijske Arabije.

Ipak, ne zaboravljaju u Realu tek tako kakav doprinos je imao Brazilac prethodnih sezona i koliko puta je svojim golovima donosio trofeje i rešavao važne utakmice.

Vinisijusu ugovor ističe na leto 2027. godine i očekuje se da uskoro bude i zvanično objavljen nastavak saradnje, jer teško da čak i Real može da priušti gubitak jednog od najboljih igrača na planeti.

