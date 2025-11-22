LAPSUS SE PRAŠTA, ALI GREŠKE NEĆE: Danas igra "novi" Partizan - debi Stojakovića na klupi crno-belih
Doneta je za mnoge čudna odluka ali ne i za Peđu Mijatovića. Partizan je smenio Srđana Blagojevića, a danas će debi na klupi crno-belih imati novi trener Nenad Stojaković.
On je svoj mandat započeo vrlo zanimljivim izlaganjem, ali i izrazito zabavnim lapsusom.
Ispričao je priču o Lebronu Džejmsu i njegovom ocu, oko pritiska koji nose igrači u sportu generalno, međutim ta priča nije bila vezana za "kralja" već za Šakila O' Nila.
“Kad je reč o pritisku – mogu da ispričam anegdotu o Lebronu i njegovom ocu. Bilo je pola 12 i Lebron je izgubio utakmicu. Zove oca, kako si to igrao, on mu kaže: ‘pritisak ćale, ne mogu da se nosim sa njim’. On je u Vašingtonu trebalo da vozi nazad, rekao mu je da ga čeka kod kuće".
“On poštuje oca, dolazi ispred kuće, on kaže uđi sedi. Dolaze do mesta, parkiraju se i gase svetla. Posle nekih 20 minuta, izlazi čovek iz šatora i žena sa dvoje dece. On mu kaže: ‘Pritisak – ovo je pritisak, kad ne možeš deci da obezbediš ono što moraš da obezbediš’”.
Stojaković je tada napravio mali lapsus, koji se prašta. Ali, na klupi "parnog valjka" greške se neće trpeti i praštati, pa tako već danas "mora" da dođe do trijumfa na debiju i održi prednost koji crno-beli imaju u odnosu na najvećeg rivala Crvenu zvezdu (dva boda više, međutim i utakmicu više imaju izabranici Stojakovića).
Novi trener Partizana moraće da dobija, a to stvara veliki pritisak, sa kojim je pitanje može li da se nosi, jer ukoliko "ponovi greške" Srđana Blagojevića i upiše nekoliko utakmica bez trijumfa, vrlo lako može i on da bude zamenjen.
Sve u svemu crno-bele i Stojakovića čeka težak zadatak, a hoće li on i tim uspeti da prebrode "dečije bolesti" znaćemo više u skorijoj budućnosti.
