Fudbal

"LUDI" PREDLOG ARNAUTOVIĆA DOBIO NASTAVAK PRIČE: Evo šta je predsednik Austrije rekao fudbaleru Crvene zvezde

Filip Milošević

21. 11. 2025. u 11:37

Austrija je nakon remija sa Bosnom i Hercegovinom otišla direktno na Svetsko prvenstvo. Marko Arnautović je nakon meča predložio da 18. novembar postane državni praznik. U prvi mah predlog nije prošao, ali je priča dobila nastavak.

ЛУДИ ПРЕДЛОГ АРНАУТОВИЋА ДОБИО НАСТАВАК ПРИЧЕ: Ево шта је председник Аустрије рекао фудбалеру Црвене звезде

Foto: Profimedia

Austrijski predsednik Aleksander Fan der Belen je odgovorio fudbaleru Crvene zvezde. 

- Dragi Marko, tvoju ideju bi svakako trebalo da podrže savezna vlada i ja, ali pogledaj ovu fotografiju. Izgleda poznato, zar ne? Ako ovo donesete u Beč krajem jula sledeće godine, možemo ponovo razgovarati - poručio je dok je u ruci držao pehar Svetskog prvenstva

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERIKA NE MOŽE DA VERUJE: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)

AMERIKA NE MOŽE DA VERUJE: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)