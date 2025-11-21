"LUDI" PREDLOG ARNAUTOVIĆA DOBIO NASTAVAK PRIČE: Evo šta je predsednik Austrije rekao fudbaleru Crvene zvezde
Austrija je nakon remija sa Bosnom i Hercegovinom otišla direktno na Svetsko prvenstvo. Marko Arnautović je nakon meča predložio da 18. novembar postane državni praznik. U prvi mah predlog nije prošao, ali je priča dobila nastavak.
Austrijski predsednik Aleksander Fan der Belen je odgovorio fudbaleru Crvene zvezde.
- Dragi Marko, tvoju ideju bi svakako trebalo da podrže savezna vlada i ja, ali pogledaj ovu fotografiju. Izgleda poznato, zar ne? Ako ovo donesete u Beč krajem jula sledeće godine, možemo ponovo razgovarati - poručio je dok je u ruci držao pehar Svetskog prvenstva
