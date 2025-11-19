SADA JE SVE JASNO! Evo kada Veljko Paunović potpisuje ugovor sa Srbijom
NEMA više dileme!
Predsednik FSS Dragan Džajić istakao je da će Veljko Paunović sigurno ostati na klupi Srbije.
- Rekao sam Veljku šta želim. Otprilike... Naša ideja je da mu ponudimo ugovor na dve, do četiri godine. Za naredno evropsko i svetsko prvenstvo. Koliko on bude raspoložen... U razgovoru sa njim, shvatio sam da tu nema problema i da će tako i biti. Rekao sam mu još - tvoj je teren, tvoj odabir igrača, tvoja koncepcija, tvoja taktika... Pozovi koga hoćeš. Mlade i stare... Dobro bi bilo da pobeđujemo sa mladima i sa starima. Dovoljno je Veljko inteligentan da sve razume - rekao je Džajić za "Kurir".
Otkriveno i kad se očekuje potpis.
- Branko Radujko bio je sa njim u Madridu. Pričali su pre nego što je preuzeo reprezentaciju. Imam utisak da će Veljko doći za nekoliko dana i da ćemo se dogovoriti. Posle utakmice sa Letonijom kad smo se videli, Radujko je pričao sa njim. Veljko je tražio sedam do deset dana, kako bi bio sa porodicom. On ima svoj plan i koncepciju... Očekujem da se to finalizuje u dogledno vreme. Nećemo ići u nedogled... To ne odgovara ni nama, ni njemu.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
