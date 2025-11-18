RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

Pravila su unapred bila poznata:

iz Evrope direktno na Svetsko prvenstvo idu pobednici kvalifikacionih grupa drugoplasirane selekcije iz grupa idu u baraž (12 ekipa se deli u tri četvoročlane "staze", pa se kroz polufinala i finala dobijaju tri dodatna putnika na Mundijal) uz to, na šampionat planete će i "najbolje ekipe iz Lige nacija, koje nisu bile na prva dva mesta u svojoj kvalifikacionoj grupi".

I, ne samo da ova poslednja stavka nije urađena kako treba u planovima svetske i evropske kuće fudbala (a nije u redu, jer Srbija, iako članica elitne, A divizije Lige nacija - ne može na prvenstvo sveta, već mogu pobednci C divizije - Šveđani) već ruski mediji ukazuju na jedan apsolutno neverovatan apsurd.

Tekst naših kolega iz ruskog "Šampionata" prenosimo u celosti:

"Iznenađujuća rupa u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo: Švedska je osvojila samo jedan bod, ali će se ipak kvalifikovati za baraž!

I Liga nacija je dobro došla. Na kraju krajeva, ne samo da se 12 drugoplasiranih ekipa iz kvalifikacionih grupa kvalifikuje za plej-of (baraž), već i četiri najbolje ekipe kao pobednici grupa Lige nacija (koje nisu završili na prvom ili drugom mestu u evropskim kvalifikacijama)

Ali, to nije sve: Švedska je pozvana u baraž jer je osvojila svoju grupu u diviziji C, i to nakon što je je ispala iz divizije B?!

Stoga, uprkos katastrofalnoj kvalifikacionoj kampanji (Švedska trenutno ima četiri poraza u pet utakmica, i osvojila je jedan jedini bod, uz gol-razliku 3:11), švedska reprezentacija će se ipak kvalifikovati za baraž. Nije ništa manje zabavno što tim sa tako magičnim rezultatima trenira - Poter (igra reči, zbog Harija Potera, čuvenog dečjeg čarobnjaka iz književnosti, prim. prev.).

U međuvremenu, Mađari i Srbi, koji su se borili kroz celu kvalifikacionu rundu u grupama sa Portugalom odnosno Engleskom, i završili treći, nisu se kvalifikovali ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž!", čude se Rusi.

