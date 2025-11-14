Fudbal

FSS BEZ MILOSTI: Žestoke kazne fizičko nasilje u srpskom fudbalu!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 11. 2025. u 15:15

Srpski fudbal bio je glavna tema u regionu, ali po događaju koji će se pamtiti po lošem. Vinovnici su Dinamo Jug i OFK Vršac.Sada je FSS oštro reagovao i kaznio izgrednike.

Foto: N. Paraušić

Nakon utakmice odigrane 09. novembra 2025 FSS se oglasio saopštenjem:

- Domaći klub kažnjen je oduzimanjem 5 bodova od onih koje je osvojio do izricanja kazne i moraće da naredne tri prvenstvene utakmice na domaćem terenu igra bez pomoći publike. Razlog tome je veoma loša organizacija utakmice, ubacivanje topovskih udara u teren za igru, koji su padali u neposrednoj blizini igrača i direktno ugrožavali njihovu bezbednost i zdravlje. Po završetku susreta u ograđeni deo terena za igru, kao i u restriktivni prostor i hodnik ispred svlačionica upalo je više lica sa tribina i izazvalo opštu tuču u kojoj su najgore prošla službena lica gostujućeg kluba, koji su udarani rukama u predelu glave, što je dovelo do njihovog povređivanja.

Dejan Ivanović, predsednik FS Pčinjskog okruga i član IO FS Regiona istočne Srbije kažnjen je zabranom vršenja funkcija u fudbalskom sportu u trajanju od dve godine, jer je, tokom postupka, nesumnjivo utvrđeno da je po okončanju utakmice preskočio zaštitnu ogradu, iz gledališta ušao u teren za igru i rukama u predelu lica više puta udarao dvojicu službenih lica OFK Vršac – ovlašćenog službenog predstavnika i trenera specijalistu fizičke pripreme - navedeno je na sajtu FSS pa dodato: 

- Disciplinski organi FSS su i ovoga puta pokazali, ne samo efikasnost u radu, već i više puta jasno dokazanu nameru nulte tolerancije svih pojava koje su, poput ovakvih, nedostojne najgorih i najprizemnijih fudbalskih liga, te da smo odlučni da oštrijom kaznenom politikom, bez obzira o kom klubu i pojedincu je reč iskorenimo ovakve događaje koji mogu imati nesagledive posledice po srpski fudbal -  ne ostavlja dilemu Ivan Nikolić, predsednik Disciplinske i etičke komisije FSS.

