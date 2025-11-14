"SRBIJA JE OSRAMOĆENA"! Albanci likuju nakon eliminacije naše reprezentacije
Reprezentativci Srbije će naredno Svetsko prvenstvo gledati preko malih ekrana, postoji samo još teoretska šansa da se nađu na Mundijalu 2026. godine.
Poraz od Engleske, odnodno trijumf Albanije u Andori je zapečatio sudbinu Srbije, a Albance plasirao u baraž za odlazak na SP, koji su jedva dočekali ovakav rasplet, što potvrđuju naslovi tamošnjih medija.
- Završilo se sramotom za Srbiju: Engleska ih je pobedila, a oni se odmah bunili posle poraza na Vembliju - naslov je za koji se odlučio autor teksta u kojem se navodi da je san Srbije o čudu završen i da je naša reprezentacija završila grupu "osramoćena".
Portal "Zeri Info" je takođe likovala zbog poraza Srbije.
- Engleska je pobedila i potvrdila prvo mesto, Srbija će Svetsko prvenstvo gledati od kuće - glasi naslov, a ceo izveštaj je stao u samo dve rečenice.
"Telegrafi" je odabrao sledeći naslov:
- Engleska nastavila svoj perfektan niz - još jedna pobeda nad Srbijom.
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
