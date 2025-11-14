"SRBIJA JE OSRAMOĆENA"! Albanci likuju nakon eliminacije naše reprezentacije

Reprezentativci Srbije će naredno Svetsko prvenstvo gledati preko malih ekrana, postoji samo još teoretska šansa da se nađu na Mundijalu 2026. godine.

FOTO: Tanjug/AP

Poraz od Engleske, odnodno trijumf Albanije u Andori je zapečatio sudbinu Srbije, a Albance plasirao u baraž za odlazak na SP, koji su jedva dočekali ovakav rasplet, što potvrđuju naslovi tamošnjih medija.

- Završilo se sramotom za Srbiju: Engleska ih je pobedila, a oni se odmah bunili posle poraza na Vembliju - naslov je za koji se odlučio autor teksta u kojem se navodi da je san Srbije o čudu završen i da je naša reprezentacija završila grupu "osramoćena".

Portal "Zeri Info" je takođe likovala zbog poraza Srbije.

- Engleska je pobedila i potvrdila prvo mesto, Srbija će Svetsko prvenstvo gledati od kuće - glasi naslov, a ceo izveštaj je stao u samo dve rečenice.

"Telegrafi" je odabrao sledeći naslov:

- Engleska nastavila svoj perfektan niz - još jedna pobeda nad Srbijom.

