"SRBIJA JE OSRAMOĆENA"! Albanci likuju nakon eliminacije naše reprezentacije

14. 11. 2025. u 11:16

Reprezentativci Srbije će naredno Svetsko prvenstvo gledati preko malih ekrana, postoji samo još teoretska šansa da se nađu na Mundijalu 2026. godine.

FOTO: Tanjug/AP

Poraz od Engleske, odnodno trijumf Albanije u Andori je zapečatio sudbinu Srbije, a Albance plasirao u baraž za odlazak na SP, koji su jedva dočekali ovakav rasplet, što potvrđuju naslovi tamošnjih medija.

- Završilo se sramotom za Srbiju: Engleska ih je pobedila, a oni se odmah bunili posle poraza na Vembliju - naslov je za koji se odlučio autor teksta u kojem se navodi da je san Srbije o čudu završen i da je naša reprezentacija završila grupu "osramoćena".

Portal "Zeri Info" je takođe likovala zbog poraza Srbije.

- Engleska je pobedila i potvrdila prvo mesto, Srbija će Svetsko prvenstvo gledati od kuće - glasi naslov, a ceo izveštaj je stao u samo dve rečenice.

"Telegrafi" je odabrao sledeći naslov:

- Engleska nastavila svoj perfektan niz - još jedna pobeda nad Srbijom.

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija