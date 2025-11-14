I NJEGA SU REŠILI! "Večiti privremeni trener" Partizana ima novi posao
PROMENE u Humskoj!
Doskorašnji privremeni trener fudbalera Partizana Marko Jovanović imenovan je danas za šefa struke Teleoptika umesto Nenada Stojakovića koji je pre nekoliko dana postao novi trener prvog tima "crno-belih".
- Marko Jovanović, dosadašnji član stručnog štaba FK Partizan, imenovan je za trenera prvog tima Teleoptika. Marko, srećno u daljem radu - stoji u objavi Partizana.
Jovanović je u dva navrata bio privremeni trener Partizana, prošle godine posle smene Sava Miloševića, i ove posle smene Srđana Blagojevića.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
