Fudbal

I NJEGA SU REŠILI! "Večiti privremeni trener" Partizana ima novi posao

Новости онлине

14. 11. 2025. u 10:28

PROMENE u Humskoj!

И ЊЕГА СУ РЕШИЛИ! Вечити привремени тренер Партизана има нови посао

FOTO: FK Partizan

Doskorašnji privremeni trener fudbalera Partizana Marko Jovanović imenovan je danas za šefa struke Teleoptika umesto Nenada Stojakovića koji je pre nekoliko dana postao novi trener prvog tima "crno-belih".

- Marko Jovanović, dosadašnji član stručnog štaba FK Partizan, imenovan je za trenera prvog tima Teleoptika. Marko, srećno u daljem radu - stoji u objavi Partizana.

Jovanović je u dva navrata bio privremeni trener Partizana, prošle godine posle smene Sava Miloševića, i ove posle smene Srđana Blagojevića.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

