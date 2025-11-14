NIJE DOBRO NIKAKO! Veljko Paunović otkrio šta se desilo sa Ivanom Ilićem
Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć u Londonu od selekcije Engleske rezultatom 2:0 (1:0) u meču grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
U drugom meču grupe K, selekcija Albanije je u gostima savladala Andoru 1:0 golom Kristjana Aslanija u 67. minutu, što znači da Srbija više nema nikakve šanse za plasman na SP 2026, bar kroz grupu.
Pored poraza, Srbija je ostala i bez jednog fudbalera. Ivan Ilić je tokom prvog poluvremena morao da napusti igru zbog povrede kolena, a Veljko Paunović je posle meča otkrio kako je vezista Orlova povredio ligament leve noge.
- Po prvim testovima Ilić ima povredu kolena, unutrašnjeg ligamenta leve noge. Mene najviše brine to što je osetio da je nešto puklo, tako je čuo. Istina, koleno mu nije otečeno, ali prva slika nije dobra. Sutra ćemo znati više nakon snimanja - rekao je Veljko Paunović.
Ako se ispostavi tačnim to da je Ilić doživeo povredu ligamenta, nema dileme da ga čeka duža pauza. Stanje njegove povrede biće poznato uskoro...
14. 11. 2025. u 12:45
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
13. 11. 2025. u 18:15
