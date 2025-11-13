NEVEROVATNO! Evo šta je selektor Veljko Paunović izjavio posle Engleska - Srbija!

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, time je završila kao treća u kvalifikacionoj grupi za plasman na Svetsko prvenstvo, a selektor Veljko Paunović imao je zanimljiv osvrt na svoj debi na klupi "A" selekcije. Zapravo, izneo je stav koji retko koji srpski stručnjak kaže posle utakmice...

Screenshot / TV Arena sport

Podsetimo, usled poraza u Lonodnu od Engleske, postalo je definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe "orlovi" neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0).

Ipak, šansa za naše postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

A što se tiče prvih reakcija sa "Vemblija", Paunović je ovo izjavio kada je stao pred kameru TV Arena sport:

- Zadovoljan sam izuzetno sa momcima, sa odnosom, sa hrabrošću i odvažnošću s kojom smo igrali, pogotovo u drugom poluvremenu. Mislim da smo u u drugom bili odvažniji sa loptom, puno puta smo prelazili na njihovu polovinu, imali šanse ne samo da izjednačimo... Međutim, prezadovoljam sam duhom koji imao kao ekipa, a nisam zadovoljan rezultatom. Mislim da možemo bolje. Mnogo mi je drago da su bekovi funkcionisali kako treba, mislim da je to bilo pitanje koje se postavljalo, i Mimović i Terzić su imali jako teške protivnike, igrače s kojima su trebalo da dobijaju duele (Barsin Rašford i Arsenalov Saka, prim. aut.), ali su odradili izuzetan zadatak, naravno podržani ekipom koja ima više iskustva, od strane igračakoji znaju kako igrati ove mečeve. Kao ekipa smo izgledali dobro. Sada nam ostaje da se poboljšavamo - rekao je najpre selektor "orlova".

Nastavio je u sličnom tonu.

Ali, uz jednu dosad nezabeleženu stvar kada se o srpskim selektorima radi.

"Možda nisam uspeo da objasnim igračima..."

Rekao je, naime, da "izgleda da on (isprva) nije uspeo da najbolje prenese ekipi šta od nje očekuje".

A naši treneri retko kad, osim "preuzimam odgovornost", kažu da nešto nisu uradili kako treba.

Pritom, on je samo dva treninga odradio sa "A" selekcijom Srbije pre nego što je izašao na megdan moćnoj Engleskoj, na novom "Vembliju".

Evo šta je tačno izgovorio Paunović, kada je upitan o tom hrabrom igranju bez ispucavanja lopte, sa rizičnim dodavanjima već od svog peterca...

- Mislim da smo u prvom poluvremenu... ideja je bila, a možda ja nisam dobro preneo (igračima) da u početku ne pokažemo našu namere Englezima sa loptom. Ali, do poluvremena smo, prkatično, poklanjali loptu rivalima. Uz sastanak koji smo imali u svlačionici, i "pomeranja" koji smo imali, u drugom poluvremenu mislim da smo "uhvatili ideju", posle nekog 15., 20. minuta, a tako smo trebali i u prvom. Ali, to je, jednostavno, možda i nedostatak vremena da se bolje razumemo. Ali, to su procesi koje mi treneri moramo da prođamo, da se bolje razumemo, da igramo kao što smo igrali u većini slučajeva u drugom poluvremenu: odvažno, sa loptom, da završavamo akcije na protivničkoj polovini. Mislim da smo stvorili puno prekida, puno kornera, imali smo dobru šansu u prvom poluvremenu, napravili smo jednu akciju... falio je jedan blok, trenirali smo to, da Kole (Kostić) dase ostane 1 na 1 sa Pikfordom... To je nešto na čemu smo radili, to i prekidi. Mislim da sve to može još bolje - zaključio je Paunović.

