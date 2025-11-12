Fudbal

UPORNOST U ISTANBULU: Turski velikan svim silama želi da dovede reprezentativca Srbije u svoje redove

Filip Milošević

12. 11. 2025. u 19:10

Fudbalski klub Galatasaraj uporan je da na zimu dovede fudbalera Milana i reprezentativca Srbije Strahinju Pavlovića.

УПОРНОСТ У ИСТАНБУЛУ: Турски великан свим силама жели да доведе репрезентативца Србије у своје редове

FOTO: M. Vukadinović

Naime, oni su se već raspitivali za Srbina, međutim Milan je odbio opciju da Srbin napusti "San Siro".

Ipak, Turci ne odustaju. Kako prenosi "Idman.biz", istanbulski velikan naciljao je Pavlovića kao prioritet tokom predstojeće januarske pijace. 

Pavlović je stub odbrane milanskog tima, a nedavno je presudio i Romi u derbiju kada je svojim pogotkom Milanu doneo tri boda.

BONUS VIDEO: Napadnut fudbalski sudija u Beogradu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RADNIČKI GRABI KA LIGI ŠAMPIONA ZA ODBOJKAŠE: Kragujevčani lako izborili plasman u treću, odlučujuću rundu kvalifikacija
Ostali sportovi

0 0

RADNIČKI GRABI KA LIGI ŠAMPIONA ZA ODBOJKAŠE: Kragujevčani lako izborili plasman u treću, odlučujuću rundu kvalifikacija

ODBOJKAŠI Radničkog plasirali su se u treću, odlučujuću, rundu kvalifikacija za grupnu fazu Lige šampiona.Kragujevčani su u revanš meču drugog kola na svom terenu preslišali Hartberg sa 3:0 (25:23, 25:14, 25:18). Naš prvak slavio je i u Austriji – 3:2. Za igrača utakmice proglašen je korektor Šumadinaca Mladen Bojović, koji je osvojio 25 poena.

12. 11. 2025. u 21:13

Politika
Tenis
Fudbal
BIVŠI ŠEF NEMAČKE DIPLOMATIJE UVEREN: Ne bi bilo rata u Ukrajini da je Angela Merkel ostala na vlasti

BIVŠI ŠEF NEMAČKE DIPLOMATIJE UVEREN: Ne bi bilo rata u Ukrajini da je Angela Merkel ostala na vlasti