UPORNOST U ISTANBULU: Turski velikan svim silama želi da dovede reprezentativca Srbije u svoje redove
Fudbalski klub Galatasaraj uporan je da na zimu dovede fudbalera Milana i reprezentativca Srbije Strahinju Pavlovića.
Naime, oni su se već raspitivali za Srbina, međutim Milan je odbio opciju da Srbin napusti "San Siro".
Ipak, Turci ne odustaju. Kako prenosi "Idman.biz", istanbulski velikan naciljao je Pavlovića kao prioritet tokom predstojeće januarske pijace.
Pavlović je stub odbrane milanskog tima, a nedavno je presudio i Romi u derbiju kada je svojim pogotkom Milanu doneo tri boda.
BONUS VIDEO: Napadnut fudbalski sudija u Beogradu
Preporučujemo
BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće
12. 11. 2025. u 13:30
OVO NISU OČEKIVALI: Dejan Stanković dobio otkaz i evo šta je odmah uradio
12. 11. 2025. u 12:49
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.
12. 11. 2025. u 14:15
SRBIJA OVO NE PAMTI: Evo šta se desilo pred meč sa Engleskom! "Orlovi" gledaju i ne mogu da se čudom načude
Najnovije vesti iz srpskog fudbala su prilično šokantne. I, stižu baš pred utakmicu Engleska - Srbija.
12. 11. 2025. u 18:35
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)