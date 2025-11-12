UPORNOST U ISTANBULU: Turski velikan svim silama želi da dovede reprezentativca Srbije u svoje redove

Fudbalski klub Galatasaraj uporan je da na zimu dovede fudbalera Milana i reprezentativca Srbije Strahinju Pavlovića.

FOTO: M. Vukadinović

Naime, oni su se već raspitivali za Srbina, međutim Milan je odbio opciju da Srbin napusti "San Siro".

Ipak, Turci ne odustaju. Kako prenosi "Idman.biz", istanbulski velikan naciljao je Pavlovića kao prioritet tokom predstojeće januarske pijace.

Pavlović je stub odbrane milanskog tima, a nedavno je presudio i Romi u derbiju kada je svojim pogotkom Milanu doneo tri boda.

