Fudbal

NAJLOŠIJA EKIPA PREMIJER LIGE IMA NOVOG TRENERA: Engleski stručnjak seo na klupu "Vukova"

Filip Milošević

12. 11. 2025. u 16:30

Engleski stručnjak Rob Edvards imenovan je za trenera fudbalera Vulverhemptona, saopštio je danas premijerligaški klub.

Foto: Profimedia

Kako je saopšteno, 42-godišnji stručnjak je otkupljen od Midlzbroa i potpisao je ugovor do juna 2029. godine. Edvards je 2016. godine kratko vreme bio privremeni trener "vukova", a na klupi je nasledio Vitora Pereiru koji je smenjen posle rezultatski veoma lošeg starta sezone.

Zanimljivo je da je Edvards, rođen u Engleskoj, tokom karijere igrao za reprezentaciju Velsa. Od 2004. do 2008. godine bio je fudbaler Vulverhemptona. 

Pred Edvardsom je izuzetno težak zadatak da spasi "vukove" ispadanja, jer imaju samo dva osvojena boda u prvih 11 kola Premijer lige i već zaostaju osam bodova za mestom u sigurnoj zoni.

