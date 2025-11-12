NAJLOŠIJA EKIPA PREMIJER LIGE IMA NOVOG TRENERA: Engleski stručnjak seo na klupu "Vukova"
Engleski stručnjak Rob Edvards imenovan je za trenera fudbalera Vulverhemptona, saopštio je danas premijerligaški klub.
Kako je saopšteno, 42-godišnji stručnjak je otkupljen od Midlzbroa i potpisao je ugovor do juna 2029. godine. Edvards je 2016. godine kratko vreme bio privremeni trener "vukova", a na klupi je nasledio Vitora Pereiru koji je smenjen posle rezultatski veoma lošeg starta sezone.
Zanimljivo je da je Edvards, rođen u Engleskoj, tokom karijere igrao za reprezentaciju Velsa. Od 2004. do 2008. godine bio je fudbaler Vulverhemptona.
Pred Edvardsom je izuzetno težak zadatak da spasi "vukove" ispadanja, jer imaju samo dva osvojena boda u prvih 11 kola Premijer lige i već zaostaju osam bodova za mestom u sigurnoj zoni.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće
12. 11. 2025. u 13:30
OVO NISU OČEKIVALI: Dejan Stanković dobio otkaz i evo šta je odmah uradio
12. 11. 2025. u 12:49
VELjKO PAUNOVIĆ PRELOMIO! Selektor Srbije povukao radikalan potez pred Englesku
12. 11. 2025. u 10:49
TRESE SE KOŠARKAŠKI SVET! Nikola Jokić i Luka Dončić zajedno u ekipi, sada je i zvanično
12. 11. 2025. u 08:08
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.
12. 11. 2025. u 14:15
SRBIJA OVO NE PAMTI: Evo šta se desilo pred meč sa Engleskom! "Orlovi" gledaju i ne mogu da se čudom načude
Najnovije vesti iz srpskog fudbala su prilično šokantne. I, stižu baš pred utakmicu Engleska - Srbija.
12. 11. 2025. u 18:35
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)