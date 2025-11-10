DIRLJIVO! Umro trener Radničkog, a evo ko će umesto njega voditi ekipu iz Kragujevca!
Otkako je umro Mladen Žižović, trener Radničkog 1923, fudbalski klub iz Kragujevca, baš kao i ostatak srpskog fudbala, tuguje. Ali, surova istina, pa i za tužne dane, da "život ide dalje" - stigla je i u taj sportski kolektiv. A on je doneo sjajno rešenje oko toga ko će Žižovića naslediti.
Saopštenje Radničkog 1923, koji će do kraja sezone igrati u crnim dresovima, prenosimo u celosti:
"Verovali smo u Mladena Žižovića i njegovu viziju Radničkog – verujemo u nju i danas. Mladen više nije fizički sa nama, ali njegova ideja Radničkog nastavlja da živi kroz ljude koji su svakodnevno radili uz njega i najbolje znali kakav je klub želeo da stvori.
(Bojan) Puzigaća i (Velibor) Đurić su bili ne samo njegovi bliski saradnici, već i deo tima koji je u potpunosti delio njegove fudbalske principe, radnu etiku i ljudske vrednosti.
Uprava kluba donela je odluku da u nastavku sezone upravo njih dvojica vode prvi tim sa klupe. Uvereni smo da će svojim radom, znanjem i energijom nastaviti da grade ono što je Mladen započeo — jak, borben i ponosan Radnički.
Tragedija koja nas je zadesila mora da nas ujedini i da nam bude dodatni motiv da ostvarimo sve ono u šta je Mladen verovao.FK Radnički 1923 stoji jedinstven, kao tim – na terenu, u stručnom štabu i van njega.
Za Mladena. Za Radnički", ističu iz kragujevačkog kluba.
Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović
Preporučujemo
NOVINARI OSTALI ZATEČENI: Evo šta je novi selektor Veljko Paunović prvo uradio (FOTO)
10. 11. 2025. u 18:58
AMERIKA JE ZAPANjENA: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)
10. 11. 2025. u 15:46
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
10. 11. 2025. u 15:20
KO ODBIJE SRBIJU... Veljko Paunović najavio velike stvari, otkrio šta se dešava sa Dušanom Tadićem i braćom Milinković Savić
10. 11. 2025. u 10:10 >> 11:34
PARTIZAN ČUVA PRVO MESTO: "Crno-beli" su zauzeli tron Superlige Srbije i ne planiraju da siđu sa njega
PARTIZAN je sredinom nedelje pobedom nad Javorom preuzeo prvo mesto, a priliku da se učvrsti na njemu imaće danas od 18.30 kada bude ugostio Novi Pazar.
09. 11. 2025. u 09:40
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)