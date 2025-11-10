DIRLJIVO! Umro trener Radničkog, a evo ko će umesto njega voditi ekipu iz Kragujevca!

Otkako je umro Mladen Žižović, trener Radničkog 1923, fudbalski klub iz Kragujevca, baš kao i ostatak srpskog fudbala, tuguje. Ali, surova istina, pa i za tužne dane, da "život ide dalje" - stigla je i u taj sportski kolektiv. A on je doneo sjajno rešenje oko toga ko će Žižovića naslediti.

Saopštenje Radničkog 1923, koji će do kraja sezone igrati u crnim dresovima, prenosimo u celosti:

"Verovali smo u Mladena Žižovića i njegovu viziju Radničkog – verujemo u nju i danas. Mladen više nije fizički sa nama, ali njegova ideja Radničkog nastavlja da živi kroz ljude koji su svakodnevno radili uz njega i najbolje znali kakav je klub želeo da stvori.

(Bojan) Puzigaća i (Velibor) Đurić su bili ne samo njegovi bliski saradnici, već i deo tima koji je u potpunosti delio njegove fudbalske principe, radnu etiku i ljudske vrednosti.

Uprava kluba donela je odluku da u nastavku sezone upravo njih dvojica vode prvi tim sa klupe. Uvereni smo da će svojim radom, znanjem i energijom nastaviti da grade ono što je Mladen započeo — jak, borben i ponosan Radnički.

Tragedija koja nas je zadesila mora da nas ujedini i da nam bude dodatni motiv da ostvarimo sve ono u šta je Mladen verovao.FK Radnički 1923 stoji jedinstven, kao tim – na terenu, u stručnom štabu i van njega.



Za Mladena. Za Radnički", ističu iz kragujevačkog kluba.

