NAPOLI SLAVI SRBINA: Milinković Savić odbranio penal i doneo bod protiv Koma (VIDEO)

SRPSKI golman Vanja Milinković-Savić najzaslužniji je što Napoli nije izgubio od Koma - 0:0 u Napulju u 10. kolu Serije A.

FOTO: Tanjug/AP/Alessandro Garofalo/LaPresse

Ključni trenutak utakmice desio se u 26. minutu. Sjajni čuvar mreže je prvo skrivio penal, ali je onda zaustavio udarac Alvara Morate sa bele tačke.

Branilac titule je tako prekinuo niz od dva prvenstvna trijumfa i propusio je priliku da dodatno pobegne pratiocima.

Napoli je i dalje prvi na tabeli sa 22 boda, ima jedan više kao i utakmicu više od Rome. Komo je na šestom mestu sa 17.

