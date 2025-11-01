Fudbal

NAPOLI SLAVI SRBINA: Milinković Savić odbranio penal i doneo bod protiv Koma (VIDEO)

Časlav Vuković

01. 11. 2025. u 21:39

SRPSKI golman Vanja Milinković-Savić najzaslužniji je što Napoli nije izgubio od Koma - 0:0 u Napulju u 10. kolu Serije A.

НАПОЛИ СЛАВИ СРБИНА: Милинковић Савић одбранио пенал и донео бод против Кома (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP/Alessandro Garofalo/LaPresse

Ključni trenutak utakmice desio se u 26. minutu. Sjajni čuvar mreže je prvo skrivio penal, ali je onda zaustavio udarac Alvara Morate sa bele tačke.

Branilac titule je tako prekinuo niz od dva prvenstvna trijumfa i propusio je priliku da dodatno pobegne pratiocima.

Napoli je i dalje prvi na tabeli sa 22 boda, ima jedan više kao i utakmicu više od Rome. Komo je na šestom mestu sa 17.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)

OVO SE NE VIĐA ČESTO! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (VIDEO)