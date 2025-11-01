ŠOK! UEFA UKRALA NOVU LIGU ŠAMPIONA? Zbog ovoga su dobili tužbu

UEFA je sa velikim ponosom najavljivala reformu i novi format Lige šampiona, a prošle sezone sve je krenulo. Do javnosti je stigla informacija da je krovna fudbalska organizacija navodno ukrala koncept i da je čeka tužba.

Foto: Logo

Podignut je broj učesnika sa 32 na 36. Osam grupa zamenila je zajednička tabela, osam mečeva, četiri na gostovanju i domaćem terenu.

Prilikom žrebanja vodi se računa o tome da svaki tim igra sa po dva rivala iz četiri „šešira“ u koja su ekipe podeljene po kvalitetu.

Osam najboljih prolaze direktno u osminu finala, a timovi od 9. do 24. mesta takmiče se u razigravanju za dodatna mesta.

UEFA je na ovaj način povećala broj utakmica sa 125 na 189, naravno samim tim povećala je zaradu od sponzora i prodaje TV prava.

Dok se UEFA hvali reformom, javili su se oni koji tvrde da je sistem ukraden.

Kompanija MatchVision iz Čilea podnela je tužbu protiv UEFA i tvrdi da je Evropska fudbalska unija ukrala njihovo autorsko delo.

Tačnije, da je UEFA ukrala koncept koji je kao autorsko delo još 2006. zaštitio osnivač ove firme Leandro Šara.

Kompanija je svoju ideju predstavila i UEFA i FIFA još 2013. godine, a FIFA je ovu firmu priznala kao vlasnika intelektualnih prava.

Šara tako od UEFA zahteva 200.000 evra za sebe, a njegova kompanija traži 20 miliona evra odštete.

UEFA je, očekivano, sve ove optužbe odbacila kao neosnovane i najavila da će se na sudu borti da dokaže da je u pravu.

