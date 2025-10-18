VLADAN MILOJEVIĆ PRED IMT: Ne razmišljamo o Bragi, misli usmerene samo na "traktoriste"
CRVENA zvezda u nedelju nastavlja takmičenje u Superligi Srbije. Očekivanja pred duela sa IMT-om izneo je trener crveno-belih Vladan Milojević.
Trofejni stručnjak je otkrio informaciju koja će zanimati sve navijače šampiona naše zemlje, a tiče se igračkog kadra.
- Rade Krunić je spreman - rekao je Milojević na početku obraćanja.
Istakao je postoji samo mali problem sa Omrijem Glazerom, dok su svi ostali igrači spremni za susret sa "traktoristima".
- Imamo jedan problem sa Glazerom, a ostali igrači su se svi vratili manje više zdravi nakon reprezentativnih obaveza.
Za kraj je govorio i o protivniku.
- IMT je jedna superligaška ekipa koja ima svoje ciljeve i kvalitet. Mi ovu utakmicu shvatamo veoma ozbiljno i apsolutno smo fokusirani samo na nju. O Bragi ne razmišljamo u ovom trenutku, sve misli su nam usmerene na duel sa ekipom IMT - zaključio je Milojević.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - IMT igra se u nedelju od 19.30 na stadionu "Rajko Mitić".
