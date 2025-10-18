Fudbal

PUKLA BRUKA! Igrači protestovali u LA LIGI, španci hteli to da sakriju!

Александар Илић
18. 10. 2025. u 09:57

DEVETO kolo španske La Lige otpočelo je susretom između Ovijeda i Espanjola, a susret je počeo na zanimljiv način.

FOTO: Aleksandar Ilić

Gosti su slavili 2:0, golove su postigli Garsija u 70. i Mila 12 minuta kasnije. O rezultatu tog meča će se najmanje govoriti zbog svojevrsnog protesta. 

Klubovi nisu igrali polovinu minuta na početku zbog toga što će ligaška utakmica između Barselone i Viljareala biti igrana u Majamiju, daleko od Španije. 

Sindikat profesionalnih fudbalera Španije (AFE) odlučio je sa kapitenima klubova da napravi simboličnu akciju protesta. Prema njihovom saopštenju igrači će pred početak utakmica devetog kola stajati nepomično između 10 i 30 sekundi kako bi ukazali na "nedostatak transparentnosti" od strane lige. 

Ipak, emiter je pokušao da sakrije ovu sramotu. Tokom utakmice Ovijeda i Espanjola emitovani su snimci spoljašnosti stadiona kako se ne bi videlo da su igrači stajali. 

