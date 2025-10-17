HOROR Vlasnik kluba ubijen u sačekuši, u kolima bio i njegov sin
STRAŠNE vesti stižu iz sveta fudbala.
Nepoznati napadači pucali su iz Kalašnjikova na automobili vlasnika Karmiotise, Stavrosa Demostenusa (49). On je ubijen u Limasolu na licu mesta.
Reč je o vlasniku drugoligaškog tima Kipra.
U automobilu je bio i njegov 20-godišnji sin koji ga je odvezao u bolnicu, ali Demostenusu nije bilo pomoći.
Kako navode kiparski mediji, napad je bio dobro isplaniran, a desio se u 8:50 ujutro u blizini njihove kuće. Počinioci su bili u kombiju koji je pratio Demostenusov automobil.
Povodom tragedije se oglasio i Fudbalski klub Karmiotisa.
– 17. 10. 2025 je dan kada je vreme stalo za sve nas. Ne objavljujemo crno-bele fotografije jer to ne priliči Stavrosu Demostenusu. Dobar čovek u pantalonama koji nije malo sagnuo glavu. Zauvek u našim mislima i srcima, sa njegovim rečima i njegovim mentalitetom koji nas vode Hvala na svemu, predsedniče – piše u objavi kluba na Instagramu.
