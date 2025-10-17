Fudbal

HOROR Vlasnik kluba ubijen u sačekuši, u kolima bio i njegov sin

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 10. 2025. u 19:13

STRAŠNE vesti stižu iz sveta fudbala.

ХОРОР Власник клуба убијен у сачекуши, у колима био и његов син

Foto: Novosti arhiva

Nepoznati napadači pucali su iz Kalašnjikova na automobili vlasnika Karmiotise, Stavrosa Demostenusa (49). On je ubijen u Limasolu na licu mesta. 

Reč je o vlasniku drugoligaškog tima Kipra. 

U automobilu je bio i njegov 20-godišnji sin koji ga je odvezao u bolnicu, ali Demostenusu nije bilo pomoći.

Kako navode kiparski mediji, napad je bio dobro isplaniran, a desio se u 8:50 ujutro u blizini njihove kuće. Počinioci su bili u kombiju koji je pratio Demostenusov automobil.

Povodom tragedije se oglasio i Fudbalski klub Karmiotisa.

– 17. 10. 2025 je dan kada je vreme stalo za sve nas. Ne objavljujemo crno-bele fotografije jer to ne priliči Stavrosu Demostenusu. Dobar  čovek u pantalonama koji nije malo sagnuo glavu. Zauvek u našim mislima i srcima, sa njegovim rečima i njegovim mentalitetom koji nas vode Hvala na svemu, predsedniče – piše u objavi kluba na Instagramu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem

VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem