HOROR Vlasnik kluba ubijen u sačekuši, u kolima bio i njegov sin

Nepoznati napadači pucali su iz Kalašnjikova na automobili vlasnika Karmiotise, Stavrosa Demostenusa (49). On je ubijen u Limasolu na licu mesta.

Reč je o vlasniku drugoligaškog tima Kipra.

U automobilu je bio i njegov 20-godišnji sin koji ga je odvezao u bolnicu, ali Demostenusu nije bilo pomoći.

Kako navode kiparski mediji, napad je bio dobro isplaniran, a desio se u 8:50 ujutro u blizini njihove kuće. Počinioci su bili u kombiju koji je pratio Demostenusov automobil.

Povodom tragedije se oglasio i Fudbalski klub Karmiotisa.

– 17. 10. 2025 je dan kada je vreme stalo za sve nas. Ne objavljujemo crno-bele fotografije jer to ne priliči Stavrosu Demostenusu. Dobar čovek u pantalonama koji nije malo sagnuo glavu. Zauvek u našim mislima i srcima, sa njegovim rečima i njegovim mentalitetom koji nas vode Hvala na svemu, predsedniče – piše u objavi kluba na Instagramu.