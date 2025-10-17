BAJKA ŽELJINOG BISERA! Kuljanin od radnika u igraonici do heroja Srbije, otkrio zašto je odbio BiH

Biser fudbalskog kluba Železničar Aleksa Kuljanin debitovao je za reprezentaciju Srbije do 21 godine, i to je četi Zorana Mirkovića svojim pogotkom doneo pobedu. U razgovoru za zvanični sajt Železničara izneo je utiske.

FOTO: Privatna arhiva/Železničar Pančevo

Pre samo mesec dana ovako nešto malo ko je mogao da sanja.

– Pa, ja sam to sanjao. Verovao sam da se može desiti, ali stvarno se sve odigralo mnogo brzo otkad sam došao u Pančevo, u Železničar. Sve mi je nekako krenulo na bolje, sve se postepeno slagalo i ispunilo. Sanjao sam o tome. Jeste, iskreno. Za mene i za moju karijeru to je bio važan gol. Nadam se da će ih biti još mnogo – i u Železničaru iz Pančeva.

Govorio je i o fizičkoj zahtevnosti u Superligi.

– Jeste, mnogo je teža nego Prva liga – fizički, psihički, taktički, sve. Ali s vremenom se navikneš, ide sve bolje i bolje i mislim da će s vremenom biti još bolje.

Iako važi za jednog od najmlađih na terenu, prikazuje zrelu igru.

– Uvek. Još kao mali uvek sam igrao protiv starijih i to mi je oduvek više prijalo. Bolje se snalazim kad igram protiv starijih igrača nego protiv svojih vršnjaka.

Otkrio je kako motiviše sebe u teškim trenucima.

– Znao sam da me to sve sprema za nešto važnije, za neki bitan gol. I desilo se protiv Rumunije. Mislim da je sve imalo svoj razlog, ne može sve preko noći. Išlo je dobro, ali mora da se desi i taj trenutak kad se sve isplati. Sad je to došlo na naplatu.

FOTO: Privatna arhiva

Imao je poziv Bosne i Hercegovine, ali se opredelio za Srbiju.

– Iskreno, prvi poziv sam dobio iz Bosne i to mi je bilo mnogo drago. Bila mi je čast što me selektor pozvao. Posle nekog vremena stigao je poziv iz Srbije – i to se ne odbija. To je san svakog igrača. To je trenutak koji sam priželjkivao i nisam mogao da kažem ne. Bio je to veoma važan i emotivan trenutak.

Otkrio je šta su mu rekli kada je postigao gol.

– To je najvažnije – da ostaneš miran, da gledaš svaku sledeću utakmicu i da ne razmišljaš previše o onome što je bilo. Teško je, ali moraš da se posvetiš onome što dolazi, jer ne živi se od prošlosti.

Kao mlađi radio je u igraonici, odabrao teži put, a danas uživa u ostvarenju svojih snova.

– Da, radio sam u igraonici i to mi je mnogo značilo. Bio je to teži put, mučio sam se, ali znao sam svoj cilj – da uspem u fudbalu. Tražio sam sve načine da ne moram da prestanem da igram. Imao sam pomoć roditelja, naravno, ali sam želeo da imam svoj novac. To mi je bilo važno. Proživeo sam teže stvari u karijeri, ali mi je to sve pomoglo da sazrim. Pozdravljam ljude s kojima sam radio – izašli su mi u susret kad je bilo najteže, zaposlili me i to mi je promenilo život.

Velika podrška su mu porodica i devojka.

– Mnogo. Oni me prate na svaku utakmicu, gde god da igram. Najveća su mi podrška. Svaka im čast. Golove koje postižem posvećujem njima – njima je mnogo toga u mom životu posvećeno.

Otkrio je kakva su očekivanja od Železničara.

– Iskreno, trenutno smo šesti na tabeli i to je veliki uspeh. Igramo dobar fudbal, uživamo u igri i radimo ozbiljan posao od početka sezone. Nemamo neka prevelika očekivanja, želimo da ostanemo smireni i da idemo korak po korak. Ako nastavimo da igramo dobro, rezultati će sami doći.

Imao je i poruku za navijače.

– Da dođu i podrže Železničar u što većem broju! Da zajedno ostvarimo još mnogo pobeda – uz njihovu podršku, sve je lakše.

