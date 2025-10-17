ŠOK U TORINU! UEFA ponovo istražuje Juventus zbog mogućih kršenja finansijskog fer-pleja

Evropska fudbalska unija (Uefa) pokrenula je novu istragu protiv Juventusa iz Torina zbog mogućeg kršenja pravila finansijskog fer-pleja, koja su italijanskom klubu već donela suspenziju iz evropskih takmičenja u sezoni 2023/24, navodi se u dokumentima objavljenim u noći između četvrtka i petka.

FOTO: Tanjug/AP

"U vezi sa parametrima pravila o prihodima, 18. septembra je, kao što je uobičajeno u sličnim slučajevima, Juventus od Uefa dobio obaveštenje o otvaranju postupka zbog mogućeg prekoračenja finansijskog limita za trogodišnji period 2022/23–2024/25", saopštio je klub.

Ishod postupka očekuje se na proleće 2026. godine, a, kako se navodi, mogao bi dovesti do novčane kazne, "verovatno manjeg iznosa", kao i do sportskih sankcija, poput ograničenja u prijavljivanju novih igrača za evropska takmičenja.

U dokumentima dostavljenim akcionarima uoči skupštine zakazane za 7. novembar, Juventus ističe da je poštovao "Squad Cost" odnos (troškovi plata i transfera ne smeju prelaziti 70 odsto prihoda) i da očekuje da će isti standard ispuniti i tokom 2025. godine.

Prema pravilima finansijskog fer-pleja, klubovi u trogodišnjem periodu mogu imati maksimalan dozvoljeni deficit od 60 miliona evra, ili do 90 miliona za klubove sa stabilnim finansijama.

Juventus je u sezoni 2024/25. zabeležio gubitak od 58,1 milion evra, što je značajno smanjenje u odnosu na 199,2 miliona iz prethodne sezone. Klub, koji kontroliše porodica Anjeli preko svoje holding kompanije "Exor", prošle sezone je bio isključen iz evropskih takmičenja upravo zbog ranijih prekršaja finansijskog fer-pleja.

Pred sedmo kolo Serije A, Juventus se nalazi na četvrtom mestu tabele sa tri boda manje od lidera i aktuelnog šampiona Napolija, a u nedelju gostuje ekipi Koma. Klub je trenutno u seriji od pet uzastopnih remija u svim takmičenjima.