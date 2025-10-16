"BOMBA" U ATINI: Rafa Benitez preuzima grčkog velikana?!
Trofejni španski stručnjak, Rafa Benitez, uskoro će postati novi trener Panatinaikosa.
kako pišu grčki mediji, pao na trenera koji je osvojio Ligu šampiona sa Liverpulom 2005. godine, dve LaLige i UEFA kup sa Valensijom i Ligu Evrope sa Čelsijem.
Isti izvori navode da je Benites privatnim avionom u četrvtka ujutru stigao u Atinu na završne pregovore sa čelnicima kluba i vrlo verovatno potpis ugovora. Navodno, Paanatinaikso mu nudi čak pet miliona evra samo za jednogodišnju saradnju.
