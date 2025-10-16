Fudbal

"BOMBA" U ATINI: Rafa Benitez preuzima grčkog velikana?!

Filip Milošević

16. 10. 2025. u 16:58

Trofejni španski stručnjak, Rafa Benitez, uskoro će postati novi trener Panatinaikosa.

БОМБА У АТИНИ: Рафа Бенитез преузима грчког великана?!

AP Photo/Daniel Ochoa de Olza, File

kako pišu grčki mediji, pao na trenera koji je osvojio Ligu šampiona sa Liverpulom 2005. godine, dve LaLige i UEFA kup sa Valensijom i Ligu Evrope sa Čelsijem.

Isti izvori navode da je Benites privatnim avionom u četrvtka ujutru stigao u Atinu na završne pregovore sa čelnicima kluba i vrlo verovatno potpis ugovora. Navodno, Paanatinaikso mu nudi čak pet miliona evra samo za jednogodišnju saradnju. 

