PARTIZANU STIŽE JOŠ NOVCA! Crno-beli nestrpljivo gledaju ka Španiji
FUDBALSKI klub Partizan dobio je pomoć države od 2,5 miliona Evra kako bi prošao UEFA monitoring, ali pored toga uskoro bi mogla da stigne i dodatna zarada i to iz Španije.
Kako prenosi "B92 sport", fudbaler Saragose Samed Baždar je na meti Alavesa koji želi već u januarskom prelaznom roku da pazari napadača.
Partizan ovaj posao veoma interesuje iz razloga što je prilikom prodaje 21-godišnjaka zadržao određene procente od dalje prodaje.
Očekuje se da bi transfer Baždara mogao da bude milionski što će doneti dodatni prihod u kasu Partizana.
Istina, za sada je Alaves samo pokazao interesovanje za reprezentativca Bosne i Hercegovine, ali zvanični pregovori o transferu dva kluba još uvek nisu ni počeli.
I zato u Partizanu nestrpljivo gledaju ka Španiji u nadi da će rasplet biti pozitivan, a dodatan novac od transfera - osiguran.
