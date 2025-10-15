RADE BOGDANOVIĆ JASAN: Oni moraju da budu u startnih 11 Srbije, jedno ime iznenadilo

FUDBALSDKI analitičar Rade Bogdanović govorio je o fudbalskoj reprezentaciji Srbije, odnosno na koje igrače treba računati kada je startna postava u pitanju.

Foto Z. Jovanović Mačak

Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se u teškom razdoblju. Dragan Stojković Piksi je dao ostavku, a Svetsko prvenstvo u SAD je sve dalje.

Na pitanje da izdiktira najboljih 11 Srbije u ovom trenutku, Rade Bogdanović se prvo zamislio i nije bio siguran da li je to moguće uraditi "iz glave".

- Sad, to je teško da kažem jer to nije trenutak, a ne bih da sastavljam novom selektoru tim i da se obogati na moje konsultacije. Šalim se... Zavisi to od forme i spreme igrača, rekao je Bogdanović u emisiji "Super Indirektno s Milanom i Popom", pa pojasnio:

- Trenutno? U redu. Đorđe Petrović bi mi bio zakucan na golu, on je jedan od najboljih golmana u Evropi. Dušan Vlahović bi bio zabetoniran. Na prvom sastanku bih mu rekao - 'Sine, igraćeš mi svaku, od prve do 90. minute i nikad te neću izvesti osim ako si umoran i povređen'. To je zato što Vlahović igra levom i desno, zato što je pozitivno bezobrazan, zato što zna da se naljuti, da uđe u šansu, da lupi loptu, zabije gol... Na toj utakmici protiv Albanije je ušao u dve šanse i nije postigao gol, što ne umanjuje kvalitete. Ima 25 godina i to je budućnost, naglasio je Bogdanović.

Tu su još:

- Mali Vasilije Kostov bi mi gazio u prvi tim jer je mlad, zna da igra, trči... Mali Aleksandar Stanković mi je oktrovenje. U poslednjoj liniji uvek četvorica. Štoperi bi bili Milenković i Pavlović. Dva spoljna, to mi je teško, da vratim film. Na levoj strani imamo deficit, a desno Nedeljković.

Podsetimo, ostavka Dragana Stojkovića Piksija biće usvojena u petak na sednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije (FSS) posle čega ćemo saznati više o tome ko bi mogao da ga nasledi.