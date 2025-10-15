PONOVO U SEVERNOM LONDONU: Fabio Paratići se vratio u Totenhem!
ITALIJAN Fabio Paratići imenovan je za sportskog direktora Totenhema, saopštio je danas klub iz Londona.
U saopštenju se navodi da će Paratići u "pevcima" da sarađuje sa Johanom Langeom, koji će takođe biti sportski direktor aktuelnog šampiona Lige Evrope.
- Oduševljen sam što se vraćam u klub koji volim. Uveren sam da ćemo Lange i ja da izgradimo posebnu budućnost za klub i naše navijače - rekao je Paratići, koji je već bio sportski direktor Totenhema od jula 2021. do aprila 2023. godine.
Britanski mediji podsećaju da se Italijan vratio u Totenhem pošto mu je istekla suspenzija od 30 meseci zbog učešća u falsifikovanju finansijskih dokumenata dok je radio u Juventusu.
Ovaj 53-godišnjak je od jula 2010. do maja 2021. bio sportski direktor Juventusa.
Fudbaleri Totenhema se nalaze na trećem mestu na tabeli Premijer lige sa 14 bodova.
