PONOVO U SEVERNOM LONDONU: Fabio Paratići se vratio u Totenhem!

ITALIJAN Fabio Paratići imenovan je za sportskog direktora Totenhema, saopštio je danas klub iz Londona.

Foto: Profimedia

U saopštenju se navodi da će Paratići u "pevcima" da sarađuje sa Johanom Langeom, koji će takođe biti sportski direktor aktuelnog šampiona Lige Evrope.

- Oduševljen sam što se vraćam u klub koji volim. Uveren sam da ćemo Lange i ja da izgradimo posebnu budućnost za klub i naše navijače - rekao je Paratići, koji je već bio sportski direktor Totenhema od jula 2021. do aprila 2023. godine.

Britanski mediji podsećaju da se Italijan vratio u Totenhem pošto mu je istekla suspenzija od 30 meseci zbog učešća u falsifikovanju finansijskih dokumenata dok je radio u Juventusu.

Ovaj 53-godišnjak je od jula 2010. do maja 2021. bio sportski direktor Juventusa.

Fudbaleri Totenhema se nalaze na trećem mestu na tabeli Premijer lige sa 14 bodova.

