BARSELONA ČUVA NAJBOLJE: Vezista dogovorio novi ugovor sa Kataloncima
BARSELONA ne želi da prodaje najbolje igrače. Klub je odlučio da produži saradnju sa Frenkijem de Jongom.
Kako prenosi Fabricio Romano, Katalonci i holandski vezista su dogovorili novi ugovor koji će trajati do 2029. godine i biće potpisan u sredu.
De Jong je jedan od najvažnijih igrača u timu Hansija Flika i zajedno sa Pedrijem diriguje veznim redom španskog giganta.
Holanđanin je počeo sedmu sezonu kao igrač Barselone i od trenutka kad je stigao iz Ajaksa 2019. godine nezamenljiv je u timu.
On je u ovoj sezoni do sad odigrao šest mečeva u La Ligi i upisao je jednu asistenciju. U Ligi šampiona je nastupio na dve utakmice u kojima nije imao konkretan učinak.
