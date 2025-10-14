Fudbal

BARSELONA ČUVA NAJBOLJE: Vezista dogovorio novi ugovor sa Kataloncima

Časlav Vuković

14. 10. 2025. u 17:15

BARSELONA ne želi da prodaje najbolje igrače. Klub je odlučio da produži saradnju sa Frenkijem de Jongom.

FOTO: Tanjug/AP

Kako prenosi Fabricio Romano, Katalonci i holandski vezista su dogovorili novi ugovor koji će trajati do 2029. godine i biće potpisan u sredu.

De Jong je jedan od najvažnijih igrača u timu Hansija Flika i zajedno sa Pedrijem diriguje veznim redom španskog giganta.

Holanđanin je počeo sedmu sezonu kao igrač Barselone i od trenutka kad je stigao iz Ajaksa 2019. godine nezamenljiv je u timu.

On je u ovoj sezoni do sad odigrao šest mečeva u La Ligi i upisao je jednu asistenciju. U Ligi šampiona je nastupio na dve utakmice u kojima nije imao konkretan učinak.

