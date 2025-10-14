BARSELONA ČUVA NAJBOLJE: Vezista dogovorio novi ugovor sa Kataloncima

BARSELONA ne želi da prodaje najbolje igrače. Klub je odlučio da produži saradnju sa Frenkijem de Jongom.

Kako prenosi Fabricio Romano, Katalonci i holandski vezista su dogovorili novi ugovor koji će trajati do 2029. godine i biće potpisan u sredu.

🚨🔵🔴 Official: Barcelona confirm new deal agreed for Frenkie de Jong as formal act will take place tomorrow.



New contract valid until June 2029. 🇳🇱 pic.twitter.com/7afdTZyYbv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2025

De Jong je jedan od najvažnijih igrača u timu Hansija Flika i zajedno sa Pedrijem diriguje veznim redom španskog giganta.

Holanđanin je počeo sedmu sezonu kao igrač Barselone i od trenutka kad je stigao iz Ajaksa 2019. godine nezamenljiv je u timu.

On je u ovoj sezoni do sad odigrao šest mečeva u La Ligi i upisao je jednu asistenciju. U Ligi šampiona je nastupio na dve utakmice u kojima nije imao konkretan učinak.

