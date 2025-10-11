PIKSI POSLE KRAHA OD ALBANIJE: Ponudio sam ostavku, ne putujem u Andoru

GLAVNO pitanje posle poraza Srbije od Albanije (0:1) je da li će Dragan Stojković Piksi napustiti klupu Srbije? On je o tome govodio na konferenciji za novinare posle meča.

FOTO: M. Vukadinović

Selektor je otkrio da je predsedniku Saveza Draganu Džajiću i generalnom sekretaru Branku Radujku ponudio ostavku.

- Da vam kažem, već sam obavio razgovor sa predsednikom i generalnim sekretarom. Ponudio sam moju ostavku, naravno. Tako da, ovaj poraz nisam očekivao i to protiv ekipa koja je glavni rival za drugo mesto, preuzimam odgovornost, jedini sam krivac. Tako da, što se toga tiče. Nemojte brinuti, žao mi je što smo izgubili utakmicu. Ali... To je tako u sportu i u životu i u fudbalu, ali biće vremena da pričamo o drugim stvarima. Neko kao odgovorno lice, to sam sigurno ja, pokazao sam mnogo puta. Ponudio sam moju ostavku - rekao je Stojković.

Dobio je pitanje kako je moguće da se ima kontinuitet dobrih igara, kada stalno neko debituje.

- Neko mora da debituje, imali smo problema oko sastava. Mnogo povreda. To nije nikakav alibi, verujem da ovi igrači imaju kvalitet i da imaju budućnost što se tiče reprezentacije. Tako da... Kažem opet, to je moja odgovornost i nema nikakvih problema. Ne kritikujte igrače, kritikujte mene.

Naveo je i da neće putovati u Andoru.

- Što se tiče vremena, specifično je. Ne putujem ja, mislim da je potpuno iracionalno da putujem sa ekipom. To sam rekao, rekao sam da ne idem za Andoru. Utakmicu će voditi prvi pomoćnik Gorak Đorović. Pretpostavljam da će i oni nešto reći po tom pitanju, ne sada, već sutra sigurno. Sve je to život, ne treba praviti dramu oko toga.

Ne želi da krivi igrače za ovaj poraz, već on prihvata sve to na sebe.

Odgovornost je moja, nebitno gde igrali. Rezultat na kraju oslikava stanje na terenu, nismo uspeli da postignemo gol, oni jesu. Iako mi se čini da smo prvo poluvreme, da kažem svoje mišljenje, korektno smo odigrali, imali smo odlične akcije i uspeli smo da kreiramo neke šanse. Nismo uspeli da tu loptu smestimo gde treba, onda je došao taj hladan tuš pred odmor. Drugo poluvreme smo pokušali sve što sam mislio da treba da uradim. Puno ofanzivnih igrača je ubačeno, nije bilo kvalitetne lopte i te završnice. Vlahović je imao jednu, ali... Ta lopta je otišla visoko. Nisam lično očekivao. Moram dap rihvatim poraz.