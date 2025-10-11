KAKAV MEČ U GRUPI SRBIJE: Kiks Letonije protiv Andore u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo
LETONIJA i Andora odigrale su utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo na stadionu "Daugavas" u Rigi i pobednika nije bilo - 2:2.
Baltička selekcija je bila favorit, posebno zbog toga što je dobila prvi duel ovih rivaka kao gost sa 1:0. Ipak, sad nije uspela da trijumfuje.
Andora je prva povela na ovoj utakmici. Igrao se 33. minut kad je Moises San Nikolas zatresao mrežu rivala. To je trglo domaćina koji je do odlaska na odmor uspeo da izjednači preko Dmitrijsa Zelenkovsa.
Letonija je u 55. minutu uspela da napravi preokret. Siguran sa bele tačke bio je Vladislavs Gutkovskis. Istom igraču je sedam minuta kasnije zbog ofsajda poništen gol.
Sve to je pozitivno uticalo na gostujuću reprezentaciju koja je u 78. minutu preko Jana Oliveira šokirala rivala.
Andora je meč završila sa igračem manje, pošto je Žoel Guilen dobio crveni karton u drugom minutu nadokande. No, to nije uticalo na krajnji ishod jer je duel završen rezultatom 2:2.
Letonija je sad četvrta na tabeli grupe K sa pet bodova, dok je Andori ovo bio prvi bod.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
NOVI ŠOK NA MASTERSU U ŠANGAJU! Ispao i Danil Medvedev
11. 10. 2025. u 15:42
ŠOK! Novak Đoković ispao od 204. tenisera sveta u polufinalu Mastersa u Šangaju
11. 10. 2025. u 12:28
"OJ HRVATSKA MATI, SRBE ĆEMO KLATI"! Skandal o kome bruji Evropa i Hrvati zgroženi
10. 10. 2025. u 11:49
SADA I ZVANIČNO! KK Crvena zvezda imenovala novog trenera (VIDEO)
11. 10. 2025. u 13:34
NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal
APSOLUTNO najbitniji meč u kvalifikacijama za Svetsko prventvo fudbaleri Srbije odigraće večeras u Leskovcu gde će od 20.45 ugostiti Albaniju.
11. 10. 2025. u 07:20
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
NAUČNICI ZABRINUTI: Otkrili nešto alarmantno što curi ispod okeana oko Antarktika: "Nepoznanica - ne znamo zašto"
NAUČNICI su otkrili alarmantan fenomen na Antarktiku - metan, gas koji snažno zagreva planetu, oslobađa se iz pukotina na morskom dnu "zapanjujućom brzinom" kako se regija zagreva. Ovo otkriće izaziva bojazan da su postojeće prognoze globalnog otopljavanja možda bile podcenjene, piše Si En En.
11. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)