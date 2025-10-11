KAKAV MEČ U GRUPI SRBIJE: Kiks Letonije protiv Andore u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

LETONIJA i Andora odigrale su utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo na stadionu "Daugavas" u Rigi i pobednika nije bilo - 2:2.

FOTO: Profimedia

Baltička selekcija je bila favorit, posebno zbog toga što je dobila prvi duel ovih rivaka kao gost sa 1:0. Ipak, sad nije uspela da trijumfuje.

Andora je prva povela na ovoj utakmici. Igrao se 33. minut kad je Moises San Nikolas zatresao mrežu rivala. To je trglo domaćina koji je do odlaska na odmor uspeo da izjednači preko Dmitrijsa Zelenkovsa.

Letonija je u 55. minutu uspela da napravi preokret. Siguran sa bele tačke bio je Vladislavs Gutkovskis. Istom igraču je sedam minuta kasnije zbog ofsajda poništen gol.

Sve to je pozitivno uticalo na gostujuću reprezentaciju koja je u 78. minutu preko Jana Oliveira šokirala rivala.

Andora je meč završila sa igračem manje, pošto je Žoel Guilen dobio crveni karton u drugom minutu nadokande. No, to nije uticalo na krajnji ishod jer je duel završen rezultatom 2:2.

Letonija je sad četvrta na tabeli grupe K sa pet bodova, dok je Andori ovo bio prvi bod.

