NIKOLA JOKIĆ JE NAJBOLJI NA SVETU! Amerikanci saglasni, Srbinu niko ni do kolena

NBA sezona uskoro počinje, a ono što je već opšte saglasno jeste - Nikola Jokić je najbolji na svetu.

Generalni menadžeri svih timova u NBA ligi učestvovali su u godišnjoj anketi sa 50 pitanja koja tradicionalno popunjavaju pred početak sezone.

Glavno pitanje, bar što se Srba tiče jeste ko bi trebalo da bude MVP, a 20 od 30 glasalo je za Nikolu Jokića, zvezdu Denvera.

Trojica direktora smatra da će to da bude Luka Dončić, a glasove su dobili još Kanađanin Šej Gildžus-Aleksander i Francuz Viktor Vembanjama.

Na spisku nema imena iz SAD.

Jokić je lider u još nekim kategorijama

Svi osim jednog generalnog menadžera smatraju da je 30-godišnji Srbin najbolji centar lige;

Samo dvojica cene da Jokić nije najbolji stranac u šampionatu;

Njih 24 je uvereno da 211 cm visoki centar najbolje dodaje;

Isto toliko je ocenilo da Jokić ima najbolju „košarkašku inteligenciju“

Njih 17 smatra da je Jokić igrač koji najčešće primorava trenere na prilagođavanje

U nastavku rezultata ankete evidentna je apsolutna dominacija evropskih košarkaša – 12 direktora smatra da je Dončić najbolji igrač na poziciji niskog krila, a petorica su ga svrstala na mesto najboljeg plejmejkera, u čemu je drugi na spisku.

Dončić je takođe drugi (u ovom slučaju iza Jokića) kad je reč o najboljem dodavaču u NBA, dok 10 generalnih menadžera smatra da treneri najviše moraju da prilagode taktičke zamisli zbog igre reprezentativca Slovenije.

Vembanjama može da se pohvali time da bi ga 25 generalnih menadžera dovelo kad bi morali da grade franšizu ispočetka. Jedan manje smatra da je najbolji odbrambeni igrač u NBA, a isto toliko ceni da je zvezda San Antonija najbolji u odbrani reketa.

Nova sezona počeće u noći sa 21. na 22. oktobar utakmicom Oklahome Sitija, branioca titule, i Hjustona od 1.30 iza ponoći po centralnoevropskom vremenu.

