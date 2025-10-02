HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Došli u Srbiju, pa se šokrirali zbog jedne stvari

Utakmica drugog kola Lige Evrope između izraelskog Makabija iz Tel Aviva i zagrebačkog Dinama biće odigrana u danas u Bačkoj Topoli, ali ono što prati ovaj susret daleko prevazilazi okvire običnog fudbalskog duela.

Foto: Profimedia

Zbog složene političke situacije i bezbednosnih izazova, UEFA je odlučila da se meč ne odigra u Izraelu, pa će domaćin formalno biti Makabi, ali na neutralnom terenu – u Srbiji. Dinamo je u Srbiju doputovao dan pre utakmice i bili su smešteni u Beogradu, budući da u neposrednoj blizini Bačke Topole nije pronađen smeštaj koji ispunjava visoke bezbednosne i organizacione standarde.

Utakmica će se igrati bez prisustva Dinamovih navijača, a očekuju se pojačane mere obezbeđenja kako u prestonici, tako i na samom stadionu u Bačkoj Topoli, gde će gosti morati da putuju oko dva sata autobusom na dan utakmice.

Iako nema navijača Dinama, hrvatski novinari su stigli u Srbiju i izneli prve utiske.

- Mi smo tokom dana stigli u Bačku Topolu, od Zagreba nam je trebalo oko četiri sata. Prvi utisci? Dinamovce će u ovom delu Srbije dočekati velika hladnoća, ali i potpuno prazne tribine. Dugo se spekulisalo hoće li se ovde prodavati ulaznice za neutralne navijače, ali UEFA je zbog sigurnosnih mera odlučila da neće biti ulaznica ni za navijače Makabija, ni Dinama, ali ni TSC-a, preneo je hrvatski portal 24sata.

Oduševljene su komšije cenama hrane i pića, pa su se lepo najeli u Bačkoj Topoli.

- Cene? Sasvim pristojne, za zagrebačke trendove - klasična bagatela. Za pola litre točenog Jelena treba izdvojiti dva evra, velika Karađorđeva šnicla (od gotovo pola kilograma mesa s pomfritom) bila je - 13 evra. S obzirom na to da ni nas dvojica stokilaša nismo mogli pojesti svaki po svoju porciju - sasvim pristojno", piše pomenuti portal.

Takođe, Hrvati su začuđeni velikim broje policije.

- Kako smo videli, policija je ovde u velikoj pripravnosti. U Bačkoj Topoli videli smo 15-ak policijskih vozila, niko ne spava mirno, svi su svesni da je za sve ovo utakmica visokog rizika. Ovdašnja policija spremna je i za dolazak BBB-a, ali i potencijalne dolaske navijača Crvene zvezde ili Partizana. I naša je preporuka, nemojte ni pokušavati da dođete u Bačku Topolu. U našem prenoćištu bilo je dosta straha. Razlog? Naš domaćin je dobio nekoliko rezervacija za sobe iz Hrvatske, ljudi su se plašili dolaska "bed blu bojsa". Mlađani recepcionar nas je pomno ispitivao da li smo novinari, pa nam čitao i imena drugih Hrvata koji su rezervisali sobe, a kad smo mu objasnili da su to sve novinari, dečko se odmah nasmejao. I odmah se lakše diše.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja