KATASTROFALNE VESTI ZA PARTIZAN! Crno-beli izgubili spor, moraju da plate 1.3 miliona evra

02. 10. 2025. u 10:55

NOVE loše vesti u Humskoj!

FOTO: FK Partizan

Taman kada su crno-beli klinci krenuli da "plešu" po terenu, javili su se repovi iz prošlosti. Partizan je izgubio sudski spor sa Patrikom Andradeom, nekadašnjim članom crno-belih.

Kako saznaje Mocart Sport, crno-beli su definitivno izgubio spor sa Andradeom pred Sudom za sportsku arbitražu u Lozani (CAS). Odluka je konačna i po njoj klub iz Humske će morati da plati 1.300.000 evra. Dugovanje Andradeu će morati što pre da se reguliše kako bi klub klub prošao predstojeći UEFA monitoring.

Podsećanja radi, Andrade je za Partizan igrao od leta 2022. do leta 2023, upisao je 26 utakmica na kojima je postigao dva gola uz tri asistencije. Sada je u Azerbejdžanu iz koga je, iz ekipe Karabag, došao u Beograd.

